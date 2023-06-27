مانشستر سيتي يعلن ضم كوفاسيتش لأربعة مواسم

أعلن نادي مانشستر سيتي تعاقده مع ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط تشيلسي لمدة أربعة مواسم.

وكان تعاقد كوفاسيتش مع تشيلسي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأعرب كوفاسيتش عن سعادته بالانضمام إلى سيتي وعدم قدرته على الانتظار للعب أولى مبارياته مع الفريق تحت قيادة بيب جوارديولا.

وكشفت تقارير إنجليزية عن انتقال الكرواتي كوفاسيتش إلى مانشستر سيتي مقابل 25 مليون جنيه استرليني بالإضافة إلى 5 مليون كمكافآت إضافية.

ويستمر كوفاسيتش بقميص مانشستر سيتي حتى 2027.

وارتدى صاحب الـ29 عاما قميص تشيلسي 221 مرة منذ انضمامه إليه قادما من ريال مدريد معارا في 2018 قبل أن يتحول الانتقال إلى نهائي مقابل 45 مليون يورو.

وتوج كوفاسيتش مع تشيلسي بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

وسبق لكوفاسيتش أن لعب بقمصان أندية دينامو زغرب الكرواتي وريال مدريد وتشيلسي.

وخاض كوفاسيتش 95 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا وسجل خمسة أهداف وصنع ثمانية آخرين.