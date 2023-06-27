الصفقة الأولى.. توتنام يضم حارس مرمى إمبولي

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 - 19:53

كتب : FilGoal

جوليلمو فيكاريو - إيطاليا

أعلن توتنام اليوم الثلاثا رسميا صفقته الصيفية الأولى بضمه حارس مرمى إمبولي جوليلمو فيكاريو.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي أن الحارس الإيطالي وقع على عقد يربطه بالفريق حتى صيف عام 2023 وسوف يرتدي القميص رقم 13.

وبدأ الحارس الإيطالي مسيرته في فريق الشباب لنادي أودينيزي وأعير إلى فونتانافريدا.

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وانتقل بعد ذلك إلى فينيزيا ومنه إلى كالياري وأعير إلى بيروجيا قبل أن ينتقل إلى إمبولي.

فيكاريو صاحب الـ26 عاما انضم إلى توتنام مقابل 20 مليون يورو وفقا لما ذكرته شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية.

وخلال الموسم الماضي شارك مع إمبولي في 32 مباراة وإجمالا خاض بقميص الفريق 71 مباراة حافظ فيها على نظافة شباكه 14 مرة.

وتم استدعائه لمنتخب إيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية ولكنه لم يلعب أساسيا.

جوليلمو فيكاريو توتنام إمبولي
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