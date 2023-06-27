رومانو: تم كل شيء.. زياش إلى النصر

تم كل شيء ومسألة وقت فقط وسيصبح حكيم زياش لاعبا في صفوف النصر السعودي رسميا.

وذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن النصر وتشيلسي وقعا كافة عقود الصفقة.

وأوضح التقرير أن اللاعب المغربي سيخضع للفحوصات الطبية فقط قبل الانتقال إلى النصر ليزامل كريستيانو رونالدو.

اللاعب صاحب الـ30 عاما انضم إلى تشيلسي قادما من أياكس في صيف عام 2020.

وينتهي تعاقد زياش مع النادي الإنجليزي في صيف عام 2025.

وخلال الصيف الجاري كان السوق السعودي مشتعلا في الانتقالات فضم الاتحاد كريم بنزيمة ونجولو كانتي.

أما الهلال فضم روبن نيفيز وكاليدو كوليبالي.

واقترب الأهلي من ضم إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي وروبرتو فيرمينو من ليفربول.