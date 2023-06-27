أثليتك: خطوة مفاجئة من يونايتد تسببت في عدم تجديد تعاقد دي خيا

تسببت خطوة مفاجئة من إدارة مانشستر يونايتد في عدم تجديد تعاقد حارسه ديفيد دي خيا حتى الآن.

وانتهى تعاقد دي خيا مع يونايتد الذي انضم له في عام 2011 قادما من أتليتكو مدريد بنهاية الموسم الماضي.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن دي خيا كان وافق بالفعل على تجديد التعاقد وتخفيض راتبه الأسبوعي البالغ 375 ألف جنيه إسترليني.

لكن في ذلك الوقت لم يوقع يونايتد على العقد الجديد.

وبعد فترة تقدم يونايتد بعرض جديد لدي خيا شهد تخفيضا جديدا عن الراتب المتفق عليه من قبل وهو ما رفضه الحارس الإسباني.

وأوضح التقرير أن دي خيا الآن يدرس كل الخيارات المتاحة أمامه في ظل امتلاكه لعروض من الدوري السعودي.

فيما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن المدرب إريك تين هاج هو سبب عدم توقيع يونايتد على العقد في بداية الأمر لرؤيته أن دي خيا لن يكون الحارس الأول الموسم المقبل لفريقه.

وارتبط يونايتد بضم ديوجو كوستا من بورتو وأندري أونانا من إنتر ميلان.