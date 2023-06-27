بيلد: بايرن اتفق مع هاري كين على ضمه.. وخطوة مرتقبة بعد قرار توتنام

اتفق بايرن ميونيخ بشكل مبدئي مع هاري كين مهاجم توتنام على الانضمام للفريق البافاري في الانتقالات الصيفية الجارية.

وفقا للصحفي الموثوق كريستيان فالك في صحيفة "بيلد" الألمانية فإن بايرن التقى بوالد وشقيق هاري كين وتم الاتفاق بشكل مبدئي على الانتقال.

وأوضح التقرير أنه يتبقى فقط توصل بايرن لاتفاق مع توتنام لإتمام الصفقة.

كما أشار كريستيان فالك إلى أن توتنام رفض عرض بايرن الأول لضم كين مقابل 70 ميلون يورو بالإضافة للمتغيرات.

وأوضح أن معلوماته تشير إلى أن توتنام يرغب في الحصول على 100 مليون يورو.

يذكر أنه في بداية شهر يونيو الجاري ذكرت صحيفة "بيلد" أن كين رفض عرضا من بايرن لكونه يرغب في أن يصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي.

ويعد هاري كين ثاني أكثر مسجلي الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ213 هدفا بفارق 47 هدفا عن آلان شيرار.

ولكن يبدو بعدما ذكرت التقارير أن مانشستر يونايتد جمد اهتمامه بضم هاري كين بسبب مغالاة توتنام فإن المهاجم الإنجليزي غير من رأيه من أجل الخروج من توتنام.

ويتبقى لهاري كين موسما واحدا في تعاقده مع توتنام.