ذا أثليتك: وست هام يرفض عرض مانشستر سيتي الأول لضم ديكلان رايس

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 - 14:37

كتب : FilGoal

ديكلان رايس

كشف دافيد أورنيستين الصحفي بشبكة ذا أثليتك عن رفض وست هام عرض مانشستر سيتي الأول من أجل التعاقد مع ديكلان رايس.

العرض المرسل من جانب مانشستر سيتي كان مقابل 80 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 10 مليون كإضافات.

وبحسب أورنيستين فإن وست هام رفض العرض المقدم من مانشستر سيتي بعدما رفض عرضين سابقين من أرسنال.

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عرض مانشستر سيتي تفوق على عرض أرسنال الثاني والذي كان مقابل 75 مليون إسترليني بالإضافة إلى 15مليون كمتغيرات.

ديكلان رايس البالغ من العمر 24 عاما في الموسم الماضي مع وست هام 50 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف.

وقاد فريقه للفوز ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد التغلب في النهائي على فيورنتينا الإيطالي.

ويلعب رايس مع وست هام منذ أن تم تصعيده للفريق الأول في 2017.

وشارك رايس في 43 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا وخلالهم سجل ثلاثة أهداف.

ديكلان رايس وست هام مانشستر سيتي
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