سبورت: برشلونة طلب من الزلزولي عدم المشاركة مع المغرب ضد غانا
الثلاثاء، 27 يونيو 2023 - 14:10
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن تقدم برشلونة بطلب من لاعبه عبد الصمد الزلزولي بعدم المشاركة مع منتخب المغرب الأولمبي ضد غانا.
عبد الصمد الزلزولي
النادي : أوساسونا
ويشارك الزلزولي حاليا مع منتخب المغرب الأولمبي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.
وسيلعب المغرب ضد غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات.
ويأتي طلب برشلونة من الزوزولي لتجنب أي إصابات ممكنة خلال تلك الفترة ليكون اللاعب جاهزا للمشاركة مع الفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.
ويضع برشلونة جميع الاحتمالات في حالة الزلزولي، إذ قد يستمر مع الفريق بالموسم المقبل أو يتم بيعه بشكل نهائي.
المغرب كان قد حقق الفوز في المباراة الأولى على غينيا بهدفين مقابل هدف.
وسجل الزلزولي هدفا المغرب ضد غينيا.
ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب صاحب المركز الرابع في ملحق مع منتخب من قارة أخرى للتأهل.
وقضى الزلزولي الموسم الماضي معارا من برشلونة إلى أوساسونا.
صاحب الـ 21 عاما شارك في 34 مباراة مع أوساسونا وخلالهم سجل 6 أهداف وصنع هدفين.