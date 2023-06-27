رومانو: الصفقة اكتملت.. ميندي إلى أهلي جدة

اكتملت صفقة انتقال إدوارد ميندي من تشيلسي إلى أهلي جدة السعودي بحسب الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو.

وبحسب رومانو المختص بأخبار سوق الانتقالات، فإن صفقة انتقال السنغالي إدوارد ميندي إلى أهلي جدة تمت بشكل نهائي.

وأوضح رومانو أن العقود تم توقيعها من جانب تشيلسي وأهلي جدة وكذلك وقع ميندي على عقود انتقاله للنادي السعودي.

وكشف رومانو أن ميندي -31 عاما - سيرتبط بتعاقد حتى صيف 2026 مع الفريق السعودي.

جريدة الشرق الأوسط ذكرت في وقت سابق أن ميندي حارس تشيلسي خضع لثالث كشف طبي مع أهلي جدة يوم الأحد الماضي، تمهيدا للإعلان عن الصفقة.

وأوضحت الجريدة السعودية أن الكشف الطبي الثالث الذي خضع له ميندي يأتي وسط سلسلة من الفحوصات، وذلك قبيل الإعلان عن صفقته التي يجري حالياً التمهيد لإعلانها.

وسبق وأن حصد ميندي على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم عام 2021.

وشارك ميندي في 12 مباراة مع تشيلسي في الموسم المنصرم وحافظ على نظافة شباكه مرة واحدة.

وكان ميندي قد انتقل إلى تشيلسي من رين الفرنسي في صيف 2020.

وبدأ ميندي مسيرته في الدوري الفرنسي وتدرج من أندية رديف مارسيليا إلى استاد ريمس ثم رين قبل أن ينتقل إلى تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

بينما حقق لقب النسخة الأخيرة من بطولة أمم إفريقيا مع السنغال.

وحقق ميندي ألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع تشيلسي.