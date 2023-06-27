مانشستر يونايتد يعلن قميصه الجديد

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 - 12:05

كتب : FilGoal

قميص مانشستر يونايتد الجديد

أعلن نادي مانشستر يونايتد قميصه الأساسي لموسم 2023/2024 والمصمم من شركة أديداس.

القيمص الجديد لمانشستر يونايتد ظهر كما هو المعتاد باللون الأحمر ويتضمن خطوط سوداء.

ونشر مانشستر يونايتد مقطع فيديو للإعلان عن قميص الفريق وظهر خلاله كل من رافائيل فاران وكاسيميرو وجادون سانشو لاعبي الفريق.

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كما ظهر ماركوس راشفورد نجم الشياطين الحمر بقميص الفريق الجديد.

وسيلعب مانشستر يونايتد بالقميص الجديد بداية من فترة الإعداد للموسم المقبل.

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي في المركز الثالث في الدوري الإنجليزي وعاد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

كما حصل مانشستر يونايتد على بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة عقب الفوز على نيوكاسل بهدفين دون رد.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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