مانشستر يونايتد يعلن قميصه الجديد

أعلن نادي مانشستر يونايتد قميصه الأساسي لموسم 2023/2024 والمصمم من شركة أديداس.

القيمص الجديد لمانشستر يونايتد ظهر كما هو المعتاد باللون الأحمر ويتضمن خطوط سوداء.

ونشر مانشستر يونايتد مقطع فيديو للإعلان عن قميص الفريق وظهر خلاله كل من رافائيل فاران وكاسيميرو وجادون سانشو لاعبي الفريق.

كما ظهر ماركوس راشفورد نجم الشياطين الحمر بقميص الفريق الجديد.

📸 | راشفورد يستعرض القميص الجديد لمانشستر يونايتد 🌹🔴. pic.twitter.com/3ocDQgCb0F — FilGoal (@FilGoal) June 27, 2023

وسيلعب مانشستر يونايتد بالقميص الجديد بداية من فترة الإعداد للموسم المقبل.

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي في المركز الثالث في الدوري الإنجليزي وعاد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

كما حصل مانشستر يونايتد على بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة عقب الفوز على نيوكاسل بهدفين دون رد.