ذا أثليتك: مانشستر سيتي أرسل عرضه الأول لوست هام للتعاقد مع رايس

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 - 00:44

كتب : FilGoal

ديكلان رايس - فيورنتينا ووست هام في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

كشف دافيد أورنيستين الصحفي بشبكة ذا أثليتك عن تقدم مانشستر سيتي بالعرض الأول لوست هام من أجل التعاقد مع ديكلان رايس.

وفقا لأورنيستين فإن العرض المرسل من جانب مانشستر سيتي كان مقابل 80 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 10 مليون كإضافات.

عرض مانشستر سيتي يفوق عرض أرسنال الثاني والذي كان مقابل 75 مليون إسترليني بالإضافة إلى 15 كمتغيرات.

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ديكلان رايس البالغ من العمر 24 عاما في الموسم الماضي مع وست هام 50 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف.

وقاد فريقه للفوز ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد التغلب في النهائي على فيورنتينا الإيطالي.

ويلعب رايس مع وست هام منذ أن تم تصعيده للفريق الأول في 2017.

وشارك رايس في 43 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا وخلالهم سجل ثلاثة أهداف.

ديكلان رايس وست هام مانشستر سيتي
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