بركلات الترجيح للمرة التاسعة.. سيراميكا كليوباترا إلى نهائي كأس الرابطة على حساب الاتحاد

الإثنين، 26 يونيو 2023 - 22:58

كتب : FilGoal

احتفال سيراميكا كليوباترا بالتأهل لنهائي كأس الرابطة ضد الاتحاد

حقق سيراميكا كليوباترا الفوز على الاتحاد السكندري بركلات الترجيح في مباراة أقيمت على استاد القاهرة بدور نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل بدون أهداف قبل أن تتجه المباراة لركلات الترجيح.

وتأهل سيراميكا كليوباترا للمباراة النهائية لمواجهة المصري الذي حقق الفوز على فيوتشر بنفس السيناريو.

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المباراة كانت هي التاسعة التي تنتهي بركلات الترجيح خلال النسخة الحالية من كأس الرابطة المصري من بين 14 مباراة ضد لعبوا في البطولة.

التشكيل

قاد صلاح محسن هجوم سيراميكا كليوباترا في المباراة، بينما لعب سيراميكا بثلاثي تحت رأس الحربة.

أحداث المباراة

المباراة بدأت بهدوء ولم تشهد الكثير من الفرص خصوصا مع بدايتها.

وتعرض أحمد رمضان للإصابة في الدقيقة الـ 25 ليخرج ويحل سيف تقا بدلا منه بشكل إضطراري.

وحاول خالد الغندور تسجيل أول أهداف الاتحاد السكندري من ركلة حرة مباشرة ولكن مرته مرت بجوار المرمى.

وكاد صلاح محسن أن يسجل من مقصية رائعة ولكن المهدي سليمان تصدى للكرة في الدقيقة الـ 39.

وما بين شوطي المباراة تعرض محمود علاء مدافع الاتحاد للإصابة أيضا ليستبدل ويحل محمد صالح بدلا منه.

وحاول محمد إبراهيم التسديد في الدقيقة الـ 62 ولكن المهدي سليمان منع كرة هدف التقدم.

واستمرتألق المهدي وتصدى لكرة من ميدو جابر من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 66.

وسجل البديل إبراهيم أيولا هدف التقدم لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة الـ 85 ولكنه لم يحتسب لوجوده في وضعية تسلل.

وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف لتتجه إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح تمكن سيراميكا كليوباترا من تحقيق الفوز بنتيجة 4-3.

وأهدر محمد صالح وساليفو مورو للاتحاد، بينما كان محمد شكري هو الوحيد الذي أهدر من جانب سيراميكا كليوباترا.

الاتحاد السكندري سيراميكا كليوباترا كأس الرابطة المصري
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