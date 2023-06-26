وكيل كايسيدو لـ في الجول: مانشستر يونايتد لم يتقدم بعرض رسمي لضم اللاعب

الإثنين، 26 يونيو 2023 - 20:24

كتب : حسام أحمد

مويسيس كايسيدو - برايتون

كشف مانويل سييرا وكيل مويسيس كايسيدو لاعب وسط برايتون ومنتخب إكوادور حقيقة رغبة مانشستر يونايتد في ضمه.

وقال سييرا لـFilGoal.com: "مانشستر يونايتد لم يتقدم بعرض رسمي لضم اللاعب حتى الآن".

وأضاف "كما أن العديد من الأندية تسأل عن وضع كايسيدو لكنها لم ترسل عروضا لنادي برايتون".

أخبار متعلقة:
لو باريزيان: إما التجديد أو الرحيل.. باريس ينتظر قرار مبابي تقرير: أهلي جدة يسعى لضم نجم لاتسيو صلاح يحصد جائزة أجمل أهداف ليفربول في الموسم

ويعد كايسيدو هدفا للعديد من الأندية الإنجليزية في فترة الانتقالات الجارية أبرزها أرسنال وتشيلسي.

كايسيدو صاحب الـ21 عاما انتقل إلى برايتون في يناير من عام 2022.

وخاض كايسيدو مع برايتون 53 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة.

وسيشارك برايتون الموسم المقبل في الدوري الأوروبي بعدما احتل المركز السادس في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي.

مويسيس كايسيدو مانشستر يونايتد برايتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
صلاح يحصد جائزة أجمل أهداف ليفربول في الموسم ليفربول يكشف خليفة ميلنر بالقميص رقم 7 جوندوجان: لن أنسى اللعب تحت قيادة جوارديولا.. ومانشستر سيتي حقق كل أحلامي جوندوجان يوجه رسالة مؤثرة لمانشستر سيتي بعد الانتقال لبرشلونة حوار في الجول - "الأهلي هيعلم عليك" وإنسانية صلاح.. كواليس زيارة جوارديولا إلى مصر بعد نيفيز.. الهلال يعلن ضم كوليبالي من تشيلسي بوليسيتش يؤكد رغبته في الرحيل عن تشيلسي تقرير: تشيلسي يبلغ يونايتد بطلباته المالية للموافقة على بيع ماونت
أخر الأخبار
سلة - منتخب الناشئين بطلا لكأس العرب بالفوز على تونس 17 دقيقة | كرة سلة
قائمة الزمالك - ثنائي هجوم الشباب يظهر أمام غزل المحلة.. واستمرار غياب عواد 28 دقيقة | الكرة المصرية
أوتريخت يعلن التعاقد مع زيدان إقبال 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
وكيل كايسيدو لـ في الجول: مانشستر يونايتد لم يتقدم بعرض رسمي لضم اللاعب 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس الرابطة - سيراميكا (0)-(0) الاتحاد.. تبديل أول للإصابة 49 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - منتخب مصر يودع كأس العالم للشباب بخسارة قاتلة من أيسلندا ساعة | منتخب مصر
السماوي لأول مرة مع الألوان المعتادة.. المصري يعلن التعاقد مع شركة ZAT للملابس الرياضية ساعة | الكرة المصرية
مصدر مقرب من فراس شواط: اللاعب لم يهرب.. وأزمة مستحقاته مع الإسماعيلي مستمرة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 2 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 3 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 4 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة