وكيل كايسيدو لـ في الجول: مانشستر يونايتد لم يتقدم بعرض رسمي لضم اللاعب
الإثنين، 26 يونيو 2023 - 20:24
كتب : حسام أحمد
كشف مانويل سييرا وكيل مويسيس كايسيدو لاعب وسط برايتون ومنتخب إكوادور حقيقة رغبة مانشستر يونايتد في ضمه.
مويسيس كايسيدو
النادي : برايتون
وقال سييرا لـFilGoal.com: "مانشستر يونايتد لم يتقدم بعرض رسمي لضم اللاعب حتى الآن".
وأضاف "كما أن العديد من الأندية تسأل عن وضع كايسيدو لكنها لم ترسل عروضا لنادي برايتون".
ويعد كايسيدو هدفا للعديد من الأندية الإنجليزية في فترة الانتقالات الجارية أبرزها أرسنال وتشيلسي.
كايسيدو صاحب الـ21 عاما انتقل إلى برايتون في يناير من عام 2022.
وخاض كايسيدو مع برايتون 53 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة.
وسيشارك برايتون الموسم المقبل في الدوري الأوروبي بعدما احتل المركز السادس في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي.
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