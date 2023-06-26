كرة يد - منتخب مصر يودع كأس العالم للشباب بخسارة قاتلة من أيسلندا

الإثنين، 26 يونيو 2023 - 19:55

كتب : FilGoal

منتخب مصر شباب - كرة يد

ودع منتخب مصر للشباب بطولة كأس العالم للشباب لكرة اليد من الدور الرئيسي.

وخسر منتخب مصر من أيسلندا بنتيجة 29-28 في الثانية الأخيرة من المباراة.

وبالخسارة فقد منتخب مصر فرصة التأهل لدور ربع النهائي بشكل رسمي ليودع البطولة.

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وخسر منتخب مصر مباراتي الدور الرئيس ضد كل من صربيا وأيسلندا.

وتمكن منتخب مصر من التعادل قبل 10 ثواني من نهاية المباراة إلى أن تمكن منتخب أيسلندا من الحصول على رمية جزائية في الثانية الأخيرة ليسجل هدف الفوز.

وسيلعب منتخب مصر في مباريات تحديد المراكز الترتيبية.

منتخب مصر كان قد حصل على الميدالية البرونزية في النسخة الماضية من البطولة بعد أن أنهاها في المركز الثالث.

كأس العالم للشباب لكرة اليد منتخب مصر
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