السماوي لأول مرة مع الألوان المعتادة.. المصري يعلن التعاقد مع شركة ZAT للملابس الرياضية

الإثنين، 26 يونيو 2023 - 19:50

كتب : عمرو نبيل

المصري وشركة ZAT

أعلن النادي المصري عن الشركة الجديدة التي ستتولى ملابس الفريق في الفترة المقبلة.

وكانت شركة "أوفسايد" السعودية هي مصمم قميص النادي البورسعيدي.

وكشف المصري عن إمام التعاقد مع شركة "ZAT" للملابس لتوريد الزي الرسمي للفريق الأول وقطاع الناشئين لكرة القدم في الموسم المقبل.

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وأوضح المصري عبر موقعه الرسمي: "أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي الاتفاق مع شركة ZAT OUTFIT العالمية لتقديم ملابس الفريق الأول للكرة بالنادي المصري للموسم الكروي الجديد".

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وستكون ألوان قمصان المصري في الموسم المقبل هي الأخضر والأبيض، وكذلك السماوي وهي أول مرة للمصري الظهور بهذا اللون.

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وكان FilGoal.com كشف أمس الأحد عن إتمام الاتفاق بين المصري وشركة ZAT. (طالع التفاصيل)

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وتولى كامل أبو علي رئيس النادي المصري عملية الاتفاق والتعاقد مع الشركة الجديدة.

وتأهل النادي المصري إلى نهائي كأس الرابطة بالفوز على فيوتشر بركلات الترجيح.

ويحتل المصري المركز الثامن برصيد 41 نقطة من 30 مباراة في الدوري المصري الممتاز.

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