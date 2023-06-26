خبر في الجول - الكشف عن الشركة الجديدة لملابس النادي المصري

الإثنين، 26 يونيو 2023 - 00:19

كتب : عمرو نبيل

المصري - بيان رسمي

يستعد النادي المصري للإعلان عن الشركة الجديدة التي ستتولى ملابس الفريق في الفترة المقبلة.

وكانت شركة "أوفسايد" السعودية هي مصمم قميص النادي البورسعيدي.

وعلم FilGoal.com أن المصري أتم التعاقد مع شركة "ZAT" للملابس.

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وستتولى الشركة ملابس الفريق الأول وقطاع الناشئين.

ويمتد العقد لمدة عام واحد، وينطلق ببداية الموسم الجديد.

وتولى كامل أبو علي رئيس النادي المصري عملية الاتفاق والتعاقد مع الشركة الجديدة.

وتأهل النادي المصري إلى نهائي كأس الرابطة بالفوز على فيوتشر بركلات الترجيح.

ويحتل المصري المركز الثامن برصيد 41 نقطة من 30 مباراة في الدوري المصري الممتاز.

الدوري المصري المصري النادي المصري
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