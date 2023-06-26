صلاح يحصد جائزة أجمل أهداف ليفربول في الموسم

حصد محمد صلاح نجم ليفربول جائزة أجمل أهداف فريقه في موسم 2022-2023.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ودخل صلاح المنافسة بهدفه ضد مانشستر سيتي وهدفه ضد توتنام، أمام 11 هدفا آخرين.

ونشر ليفربول عبر موقعه 13 هدفا مرشحا للجائزة السنوية.

شاهد الأهداف الـ13من هــــنـــــا

واحتل هدف صلاح أمام توتنام المركز العاشر في القائمة، فيما احتل الهدف الذي صنعه له أليسون بيكر أمام سيتي المركز الأول.

Your 2022/23 Goal of the Season… Brilliantly assisted by @Alissonbecker, @MoSalah’s Kop-end finish against Manchester City 👏 pic.twitter.com/72Vw0i5TCh — Liverpool FC (@LFC) June 26, 2023

الهداف التاريخي عديم الغياب.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول في موسم 2022-2023

وكان الدولي المصري قد حصد جائزة أفضل هدف لفريقه في الموسم الماضي برائعته ضد مانشستر سيتي.

كما توج بجائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي بفضل الهدف نفسه.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم المنصرم بلغ 30 هدفا في مختلف المسابقات.

ونجح صلاح في تسجيل 30 هدفا أو أكثر في مواسم 2017-2018 (44 هدفا) و2020-2021 (31 هدفا) و2021-2022 (31 هدفا)، وهو ما تمكن منه الآن للموسم الرابع في مسيرته مع الريدز، والثالث على التوالي.

وأنهى نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 305 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 186 هدفا وصنع 79 هدفا.

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وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.