ليفربول يكشف خليفة ميلنر بالقميص رقم 7

أفاد نادي ليفربول أن لاعبه الكولومبي لويس دياز سيتخلى عن الرقم 23 ليرتدي قميصا برقم آخر.

وأوضح النادي في بيان: "سيرتدي لويس دياز القميص رقم 7 في الموسم الجديد بعد رحيل جيمس ميلنر".

وأضاف البيان "سيحصل المشجعون الذي اشتروا قميص ليفربول لموسم 2023-24 المزين باسم (لويس دياز) والرقم (23) على القميص (لويس دياز رقم 7) بدون مقابل".

ويرتدي دياز القميص رقم 23 منذ انضمامه من بورتو في يناير 2022.

وأصبح هذا الرقم خاليا بعد رحيل جيمس ميلنر الذي سينضم إلى برايتون هذا الصيف.

ومن المتوقع أن يحصل كودي جاكبو على القميص رقم 8 بدلا من رقم 18 بعد رحيل نابي كيتا.

وأن يحصل داروين نونيز على القميص رقم 9 بدلا من 27 بعد رحيل روبرتو فيرمينو.

وكان ليفربول قد أعلن رسميا رحيل أربعة لاعبين من صفوف الفريق بنهاية الموسم المنصرم.

وذكر ليفربول عبر موقعه الرسمي أن الرباعي الذي سيرحل عن الفريق بنهاية تعاقده هو روبرتو فيرمينو وجيمس ميلنر ونابي كيتا وأليكس أوكسلايد تشامبرلين.

وانضم فيرمينو إلى ليفربول قادما من هوفنهايم الألماني في عام 2015.

ولعب فيرمينو مع ليفربول 361 مباراة سجل خلالهم 107 أهداف وصنع 79 آخرين.

أما جيمس ميلنر فانضم للفريق قادما من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر في 2015.

وخاض ميلنر مع الفريق 330 مباراة سجل خلالهم 26 هدفا وصنع 46 آخرين.

وانتقل نابي كيتا إلى ليفربول قادما من لايبزيج الألماني في 2018.

ولعب كيتا مع الفريق 129 مباراة سجل خلالهم 11 هدفا وصنع سبعة آخرين.

أما تشامبرلين فانتقل لليفربول قادما من أرسنال في 2017.

ولعب صاحب الـ29 عاما مع الفريق 198 مباراة سجل خلالهم 20 هدفا وصنع 32 آخرين.

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