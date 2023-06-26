الساحر لن يرحل.. ريال مدريد يجدد عقد الأسطورة مودريتش

أعلن ريال مدريد عن تجديد عقد أسطورته لوكا مودريتش حتى صيف 2024، ليكون القائد الثاني للفريق الملكي الموسم المقبل.

وكان عقد مودريتش مع ريال مدريد ينتهي 30 يونيو الجاري، لكن الطرفين توصلا لاتفاق لتمديد الصلة لمدة عام إضافي.

ويستمر مودريتش في ريال مدريد، ليغلق الباب في وجه الاهتمام السعودي الذي طرق بابه في الأسابيع الماضية.

وصار مودريتش رابع لاعب يجدد ريال مدريد عقده خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد توني كروس، وداني سيبايوس، وناتشو فيرنانديز.

ويكمل مودريتش 38 عامًا في سبتمبر المقبل، وسيكون القائد الثاني للفريق خلف ناتشو، بعد رحيل كريم بنزيمة نحو اتحاد جدة السعودي.

وانضم مودريتش إلى ريال مدريد في صيف 2012 قادمًا من توتنام هوتسبير الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو، وخاض مع الميرنجي 488 مباراة، سجل خلالها 37 هدفا وصنع 77.

وتوج مودريتش مع ريال مدريد بـ 23 بطولة مختلفة، منها دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات.

ويعتبر مودريتش حاليا سادس أكبر لاعب في تاريخ ريال مدريد، وينتظر أن يكون مع نهاية الموسم المقبل ثاني أكبر لاعب في تاريخ النادي.

ويظل المجري فيرينتش بوشكاش هو أكبر من مثل ريال مدريد على الإطلاق بعمر 39 عاما، رقم سيحتاج مودريتش إلى الاستمرار لما بعد 2024 من أجل تحطيمه.

ويستمر مودريتش مع ريال مدريد بالرغم من التعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام قادمًا من بوروسيا دورتموند في الصيف الجاري.

ويعد مودريتش رابع أكثر لاعب أجنبي خوضا للمباريات بقميص ريال مدريد بعد كريم بنزيمة (648)، ومارسيلو (546)، وروبيرتو كارلوس (527).