الساحر لن يرحل.. ريال مدريد يجدد عقد الأسطورة مودريتش
الإثنين، 26 يونيو 2023 - 13:12
كتب : زكي السعيد
أعلن ريال مدريد عن تجديد عقد أسطورته لوكا مودريتش حتى صيف 2024، ليكون القائد الثاني للفريق الملكي الموسم المقبل.
لوكا مودريتش
النادي : ريال مدريد
وكان عقد مودريتش مع ريال مدريد ينتهي 30 يونيو الجاري، لكن الطرفين توصلا لاتفاق لتمديد الصلة لمدة عام إضافي.
ويستمر مودريتش في ريال مدريد، ليغلق الباب في وجه الاهتمام السعودي الذي طرق بابه في الأسابيع الماضية.
Comunicado Oficial: Modrić.#RealMadrid | #Modrić2024— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 26, 2023
وصار مودريتش رابع لاعب يجدد ريال مدريد عقده خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد توني كروس، وداني سيبايوس، وناتشو فيرنانديز.
ويكمل مودريتش 38 عامًا في سبتمبر المقبل، وسيكون القائد الثاني للفريق خلف ناتشو، بعد رحيل كريم بنزيمة نحو اتحاد جدة السعودي.
وانضم مودريتش إلى ريال مدريد في صيف 2012 قادمًا من توتنام هوتسبير الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو، وخاض مع الميرنجي 488 مباراة، سجل خلالها 37 هدفا وصنع 77.
Home Sweet Home. #Modric2024— Luka Modrić (@lukamodric10) June 26, 2023
وتوج مودريتش مع ريال مدريد بـ 23 بطولة مختلفة، منها دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات.
ويعتبر مودريتش حاليا سادس أكبر لاعب في تاريخ ريال مدريد، وينتظر أن يكون مع نهاية الموسم المقبل ثاني أكبر لاعب في تاريخ النادي.
ويظل المجري فيرينتش بوشكاش هو أكبر من مثل ريال مدريد على الإطلاق بعمر 39 عاما، رقم سيحتاج مودريتش إلى الاستمرار لما بعد 2024 من أجل تحطيمه.
🎩 Todavía nos queda MAESTRO para rato...@lukamodric10 | #Modrić2024 pic.twitter.com/kIzZyBCs84— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 26, 2023
ويستمر مودريتش مع ريال مدريد بالرغم من التعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام قادمًا من بوروسيا دورتموند في الصيف الجاري.
ويعد مودريتش رابع أكثر لاعب أجنبي خوضا للمباريات بقميص ريال مدريد بعد كريم بنزيمة (648)، ومارسيلو (546)، وروبيرتو كارلوس (527).