الساحر لن يرحل.. ريال مدريد يجدد عقد الأسطورة مودريتش

الإثنين، 26 يونيو 2023 - 13:12

كتب : زكي السعيد

لوكا مودريتش - ريال مدريد

أعلن ريال مدريد عن تجديد عقد أسطورته لوكا مودريتش حتى صيف 2024، ليكون القائد الثاني للفريق الملكي الموسم المقبل.

وكان عقد مودريتش مع ريال مدريد ينتهي 30 يونيو الجاري، لكن الطرفين توصلا لاتفاق لتمديد الصلة لمدة عام إضافي.

ويستمر مودريتش في ريال مدريد، ليغلق الباب في وجه الاهتمام السعودي الذي طرق بابه في الأسابيع الماضية.

وصار مودريتش رابع لاعب يجدد ريال مدريد عقده خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد توني كروس، وداني سيبايوس، وناتشو فيرنانديز.

ويكمل مودريتش 38 عامًا في سبتمبر المقبل، وسيكون القائد الثاني للفريق خلف ناتشو، بعد رحيل كريم بنزيمة نحو اتحاد جدة السعودي.

وانضم مودريتش إلى ريال مدريد في صيف 2012 قادمًا من توتنام هوتسبير الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو، وخاض مع الميرنجي 488 مباراة، سجل خلالها 37 هدفا وصنع 77.

وتوج مودريتش مع ريال مدريد بـ 23 بطولة مختلفة، منها دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات.

ويعتبر مودريتش حاليا سادس أكبر لاعب في تاريخ ريال مدريد، وينتظر أن يكون مع نهاية الموسم المقبل ثاني أكبر لاعب في تاريخ النادي.

ويظل المجري فيرينتش بوشكاش هو أكبر من مثل ريال مدريد على الإطلاق بعمر 39 عاما، رقم سيحتاج مودريتش إلى الاستمرار لما بعد 2024 من أجل تحطيمه.

ويستمر مودريتش مع ريال مدريد بالرغم من التعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام قادمًا من بوروسيا دورتموند في الصيف الجاري.

ويعد مودريتش رابع أكثر لاعب أجنبي خوضا للمباريات بقميص ريال مدريد بعد كريم بنزيمة (648)، ومارسيلو (546)، وروبيرتو كارلوس (527).

ريال مدريد مودريتش
نرشح لكم
برشلونة يعلن ضم جوندوجان رومانو: كوندوجبيا يقترب من مارسيليا في عيد ميلاده.. 36 معلومة ربما لا تعرفها عن ليونيل ميسي استبعاد أوساسونا من دوري المؤتمر الأوروبي بسبب قضية تلاعب مر عليها 9 سنوات في عام المئوية.. رافائيل بينيتيز يتولى تدريب سيلتا فيجو ليس ذاهبا إلى أي مكان.. ريال مدريد يعلن عن تجديد عقد سيبايوس موندو: تمت.. بوسكيتس إلى إنتر ميامي ليزامل ميسي تقرير يكشف ما قاله ميسي لـ مبابي: أفضل ذهابك إلى برشلونة.. ولكن
أخر الأخبار
مصدر مقرب من سيف جعفر يكشف لـ في الجول تفاصيل جلسته مع مسؤول بيراميدز 5 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الإسماعيلي يحصل على توقيع لاعب النصر 39 دقيقة | الدوري المصري
فيفا يكشف المدينة السعودية التي تستضيف كأس العالم للأندية 2023 45 دقيقة | السعودية
الساحر لن يرحل.. ريال مدريد يجدد عقد الأسطورة مودريتش ساعة | الدوري الإسباني
مدرب النيجر الأولمبي: منتخب مصر كان أكثر شراسة وأجبرنا على الدفاع بعمق ساعة | منتخب مصر
الكأس الذهبية - قطر تخسر في الـ+97.. والمكسيك تحقق رقما قياسيا في انطلاقة قوية ساعة | أمريكا
على نهج مونديال قطر.. لو باريزيان: منع المشروبات الكحولية في أولمبياد باريس 2024 ساعة | الكرة الأوروبية
ميكالي: لست قلقا من التعادل مع النيجر.. وسنعمل على إيجاد الحلول التهديفية ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 2 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 3 في الجول يكشف – ما طلبه كولر من الأهلي في الانتقالات.. دعم 4 مراكز 4 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس