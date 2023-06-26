جوندوجان يوجه رسالة مؤثرة لمانشستر سيتي بعد الانتقال لبرشلونة

وجه إلكاي جوندوجان لاعب برشلونة الجديد رسالة مؤثرة لناديه السابق مانشستر سيتي عقب الإعلان عن انتقاله بشكل رسمي.

أعلن نادي برشلونة صباح الاثنين ضم إلكاي جوندوجان قائد مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر.

وقال جوندوجان عبر حسابه الشخصي على تويتر: "بعد 7 سنوات ينتهي وقتي الرائع مع مانشستر سيتي".

وأضاف "لقد أدركت كل أحلامي. سيتي سيتواجد في قلبي إلى الأبد".

وأكمل الألماني "سماوي مرة واحدة، سماوي دائما.. شكرا مانشستر سيتي".

After 7 years a wonderful time ends. You made me realize all my dreams. 🏆💯 I will carry you forever in my heart. Once a blue, always a blue! Thank you @ManCity! 💙🫶🏼 pic.twitter.com/YLCrsJU0TG — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) June 26, 2023

وكشف برشلونة عبر حسابه الرسمي عن ضم جوندوجان دون كشف مزيد من التفاصيل.

ومن جانبه ودّع مانشستر سيتي قائده السابق بعد سبعة مواسم قضاها داخل الفريق.

وكتب حساب مانشستر سيتي: "شكرا جوندوجان، اللاعب ينضم إلى برشلونة بعد سبع سنوات من النجاحات الرائعة مع مانشستر سيتي".

وانتهى تعاقد جوندوجان مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم المنقضي.

وكان قد ارتبط اسم جوندوجان الفترة الأخيرة بالانضمام إلى اتحاد جدة السعودي قبل أن يحسم برشلونة الصفقة بشكل رسمي.

ووقع جوندوجان على عقد يربطه بالبلوجرانا حتى 30 يونيو 2025، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي 400 مليون يورو.

وحصد جوندوجان مع مانشستر سيتي ثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي.

جوندوجان البالغ من العمر 32 عاما بدأ مسيرته الكروية في نادي بوخوم الألماني، ومنه انتقل إلى نورنبرج ثم بوروسيا دورتموند ومنه إلى مانشستر سيتي في 2016.

ومع مانشستر سيتي حقق جوندوجان 13 لقبا بواقع 5 ألقاب دوري إنجليزي، وبطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية 4 مرات، وكأس الدرع الخيرية مرتين، وأخيرا لقب دوري أبطال أوروبا.

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