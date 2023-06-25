المنتخب الأولمبي - إبراهيم عادل رجل المباراة: الحظ عاندنا وسنقاتل لأجل التأهل

الأحد، 25 يونيو 2023 - 22:31

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - مصر وغانا الأولمبي

تحدث إبراهيم عادل نجم منتخب مصر الأولمبي وفريق بيراميدز بعد تعادل الفراعنة مع النيجر في أولى مباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وقال عادل في تصريحاته لقناة بي إن سبورتس عقب المباراة: "حاولنا ولم نوفق. الحظ عاندنا بالعديد من الكرات في العارضة".

وأضاف "تصعبت الأمور قليل بسبب هذا التعادل في المباراة الأولى".

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واختتم "سنقاتل في المباريات المقبلة وسنحاول الفوز بالمواجهة القادمة للاستمرار في البطولة".

وارتطمت الكرة بالعارضة والقائم 5 مرات، في تعادل مصر السلبي مع النيجر، منها 3 لإبراهيم عادل وحده في قمة سوء الحظ المصري.

وفاز إبراهيم عادل بجائزة رجل المباراة.

وينافس منتخب مصر في المجموعة الثانية مع النيجر ومالي والجابون.

ويلعب منتخب مالي ضد الجابون في آخر مباريات الجولة في تمام الساعة 11 مساء.

وتستمر منافسات البطولة حتى يوم 8 يوليو المقبل بمدينتي الرباط وطنجة.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

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