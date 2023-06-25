أرتيتا يتحدث عن جوارديولا ومطاردة لاعبي سيتي ورايس وهافيرتز

الأحد، 25 يونيو 2023 - 15:49

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا

أوضح ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال رأيه في بيب جوارديولا نظيره في مانشستر سيتي، كما تحدث عن نشاطه في سوق الانتقالات الصيفية.

أرتيتا عمل كمساعد لجوارديولا قبل أن يتولى تدريب أرسنال في نهاية 2019، تنافس معه على لقب الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم قبل أن يخسره لصالح سيتي.

وقال أرتيتا في تصريحات لجريدة ماركا: "هل بيب جوارديولا هو أفضل مدرب في العالم؟ لا شك في ذلك. إنه الأفضل في كل شيء. بيب عبقري".

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وكما تحدث ميكيل عن رغبته المستمرة في ضم لاعبي مانشستر سيتي بقوله "الأمر سهل، لأنهم مميزون للغاية، أنا أعرفهم وتدربنا معا لمدة 4 سنوات. جابرييل جيسوس وأولكسندر زينتشينكو يتمتعان بموهبة وعقلية رائعة".

ورفض أرتيتا التحدث عن ديكلان رايس قائد وست هام يونايتد الذي ينافس على ضمه، وعلق قائلا "لا يمكنني الحديث عن لاعبين ليسوا في النادي. أفضل عدم قول أي شيء".

فيما تحدث عن كاي هافيرتز لاعب تشيلسي قائلا "المواهب لها ثمن، ونحن في أرسنال نهتم دائمًا باللاعبين الشباب ذوي الخبرة. أكرر، أنا لا أتحدث عن لاعبين في أندية أخرى".

وأردف "لكن في حالة كاي فقد أظهر الكثير بالفعل إنه لاعب موهوب ومتعدد الاستخدامات ويبلغ من العمر 24 عاما فقط".

وأكمل "نجحت في تكوين مزيج جيد من الخبرة والشباب. الأكثر خبرة كانوا قدوة للشباب. وبعد ذلك، كنا محظوظين بما يكفي للاستفادة بجيل من الأكاديمية يتميز بالكثير من الإمكانات، وتمكنا من تطوير مواهبهم حتى يكون الفريق متناغما".

وواصل المدرب الإسباني "إنهم يستمتعون ويتنافسون وهذا سيقودنا إلى البطولات".

وأتم "عرض باريس سان جيرمان؟ لا يسعني إلا أن أقول إنني سعيد في أرسنال. أشعر بالحب والتقدير من قبل مُلاك النادي، لدي الكثير لأفعله مع هذا النادي".

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