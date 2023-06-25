كرة سلة - منتخب شباب مصر يخسر في ثاني جولات كأس العالم أمام اليابان

الأحد، 25 يونيو 2023 - 14:54

كتب : FilGoal

منتخب شباب مصر - كرة سلة تحت 19 عاما

خسر منتخب شباب مصر ثاني مبارياته في كأس العالم تحت 19 عاما، وهذه المرة أمام اليابان.

وتفوق منتخب اليابان وحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 82-70 ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتقام كأس العالم تحت 19 عاما في المجر خلال الفترة من 24 يونيو إلى 2 يوليو المقبل بمشاركة 16 فريقا.

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وقلص منتخب مصر فارق النقاط من 20 نقطة إلى 9 قبل دقيقتين من النهاية، لكن فشلت محاولات العودة وحسم منتخب اليابان النتيجة.

ويُلعب دور المجموعات من أجل الترتيب بينما تتأهل جميع الفرق إلى ثمن النهائي والذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

ورغم الخسارة تألق ثنائي المنتخب بلال عبد المطلب وإبراهيم زهران.

وسجل بيبو زهران 20 نقطة بينما نجح عبد المطلب في تسجيل 18 نقطة.

وكان عبد المطلب أعلى لاعبي المنتخب تسجيلا للنقاط برصيد 17 نقطة.

وخسر منتخب الشباب مباراته الافتتاحية أمام صربيا بنتيجة 59-74.

ويتبقى مباراة وحيدة لشباب الفراعنة في دور المجموعات ستكون أمام البرازيل في التاسعة من مساء بعد غدا الثلاثاء.

ويشارك منتخب مصر في منافسات كأس العالم تحت 19 عاما للمرة السابعة في تاريخه وتعود المشاركة الأخيرة إلى نسخة 2017 والتي أقيمت في مصر.

وتقام كأس العالم تحت 19 عاما منذ 1979 وباتت تُلعب كل عامين منذ نسخة 2007.

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