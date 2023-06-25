طارق مصطفى: أتمنى تأهل أولمبيك أسفي للكونفدرالية.. وطموحي العودة للمنتخب كمدير فني

أعرب طارق مصطفى المدير الفني لفريق أولمبيك أسفي المغربي عن سعادته بما حققه مع الفريق في الموسم المنقضي.

واختتم أولمبيك أسفي الدوري بالفوز خارج ملعبه على شباب السوالم الرياضي بثلاثة أهداف دون مقابل.

وأنهى أولمبيك أسفي الموسم في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

وقال طارق مصطفى عبر قناة صدى البلد: "الحمد لله على ما حققناه مع أولمبيك آسفي بنهاية الموسم".

وأضاف "أشكر اللاعبين ومجلس الإدارة وجماهير النادي التي كانت تتمنى المشاركة في بطولة قارية".

وأوضح مصطفى "أتمنى أن يحصل أولمبيك أسفي على مقعد في الكونفدرالية بصفته رابع الدوري، حتى الآن لا أعلم ما سيحدث في انتظار بطل الكأس واختيار الأندية المشاركة الموسم المقبل".

ومن المقرر أن يتم الانتظار لتحديد بطل الكأس وحال كان الفريق المتوج باللقب أحد ناديي الوداد أو الفتح الرباطي، يحسم أولمبيك أسفي مقعده في الكونفدرالية.

أما إذا كان حامل اللقب أحد ناديي نهضة بركان أو الرجاء، سيتأهل الفريق المتوج إلى الكونفدرالية.

ولم يتم الإعلان عن موعد مباريات نصف النهائي حتى الآ،.

وكشف طارق مصطفى "انتهى تعاقدي مع أولمبيك أسفي بنهاية الموسم وحتى الآن لا أعلم مصيري في الموسم المقبل، ولكن في كل الأحوال أتمنى التوفيق للنادي وعلاقتي بالمسؤولين يسودها الاحترام".

وشدد "لدي طموح وهو قيادة منتخب مصر، طموحي هو عدم العودة للمنتخب كمدرب عام ولكن كمدير فني".

وكان طارق مصطفى يعمل كمدرب عام في الجهاز الفني لمنتخب مصر وقت قيادة حسام البدري للفريق.

واختتم طارق مصطفى تصريحاته "امتلك عروض من الدوري المغربي وأخرى من الدوري المصري ولكن سأستغل تلك الفترة للراحة بعد ضغوط كبيرة، ثم استخارة الله لتحديد مصيري".

وقاد طارق مصطفى فريق أولمبيك أسفي في 30 مباراة بالدوري المغربي هذا الموسم وحقق الانتصار في 12 منهم.

ولم يخسر طارق مصطفى مع أولمبيك أسفي سوى في سبع مباريات فقط بينما تعادل 11 مرة.