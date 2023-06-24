على رأسهم الإسماعيلي.. 3 أندية تتنافس على ضم "الدح" موهبة طنطا
السبت، 24 يونيو 2023 - 23:32
كتب : عمرو نبيل
كشف مصدر مقرب من عبد الرحمن الدح لاعب خط وسط فريق طنطا عن تلقي اللاعب لعروض من الدوري المصري الممتاز.
عبد الرحمن الدح
النادي : طنطا
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "اللاعب تلقى 3 عروض خلال الساعات الماضية من أندية الدوري المصري الممتاز".
وأضاف "الأندية هم: الإسماعيلي وفاركو وسيراميكا كليوباترا".
وأوضح "الثلاثي أرسل عروضا رسمية إلى نادي طنطا، لضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية".
وتألق الدح بشكل لافت في دوري الدرجة الثانية مما لفت انتباه أندية الدوري الممتاز.
وأنهى طنطا مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية بالمركز الثاني برصيد 57 نقطة.
وفشل طنطا في التأهل إلى الدوري الممتاز، حيث صعد بلدية المحلة بفارق نقطة.
وتأهل طنطا إلى دوري المحترفين الجديد، الذي سيحل محل الدرجة الثانية في الموسم المقبل.
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