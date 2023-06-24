من أجل انتقاله إلى النصر.. جلسة بين جريزمان وممثلي السعودية

السبت، 24 يونيو 2023 - 20:54

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان - فرنسا

تستمر السعودية في محاولة جلب المزيد من نجوم كرة القدم حول العالم إلى الدوري السعودي.

أنطوان جريزمان

النادي : أتليتكو مدريد

النصر
إنتر

وذكر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن ممثلي السعودية عقدوا جلسة مع أنطوان جريزمان مهاجم أتليتكو مدريد الإسباني من أجل محاولة ضمه لصفوف النصر.

وجاءت الجلسة من أجل معرفة رأي جريزمان في اللعب في الدوري السعودي ومحاولة إقناعه باللعب جوار كريستيانو رونالدو في النصر.

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ويمتلك جريزمان شرطا جزائيا في تعاقده مع أتليتكو مدريد يبلغ 25 مليون يورو، وهو الأمر الذي سيحاول مسؤولي النصر استغلاله من أجل ضم جريزمان.

يأتي ذلك بعد تعاقد الهلال السعودي مع روبن نيفيز لاعب منتخب البرتغال وولفرهامبتون الإنجليزي.

وكذلك تعاقد اتحاد جدة مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة ونجولو كانتي.

ومن قبل كل هؤلاء اللاعبين انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي مطلع عام 2023 الجاري.

وهناك المزيد من الأسماء المنتظر انضمامها إلى أندية سعودية ومنها الثنائي السنغالي إدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي الذي اقترب من الهلال.

وبخلاف جريزمان يسعى أيضا النصر لضم مارسيلو بروزوفيتش نجم منتخب كرواتيا وإنتر ميلان الإيطالي.

جريزمان النصر السعودي
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