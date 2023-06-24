تعيين لجنة ثلاثية لإدارة نادي الإسماعيلي

السبت، 24 يونيو 2023 - 16:07

كتب : أحمد الخولي

الإسماعيلي - بيان رسمي

أعلن نادي الإسماعيلي تشكيل لجنة ثلاثية لإدارة النادي لتسيير أموره الهامة والعاجلة.

جاء ذلك عقب أعلنت اللجنة القائمة بإدارة الإسماعيلي رحيلها عن النادي بموجب صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية. (طالع التفاصيل)

وتتكون اللجنة الثلاثية من مدير تنفيذي للنادي ومدير مالي ومدير النشاط الرياضي.

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وسيكون من ضمن أهداف اللجنة توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية بداية شهر يوليو 2023.

وجاء بيان النادي:

"نفاذا للقانون ولائحة النظام الأساسي للنادي وفى أعقاب صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية ببطلان تعيين اللجنة المؤقتة أصدرت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية قرارا بتعيين لجنة ثلاثية تضم كلا من (المدير التنفيذي للنادي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي) على أن تتولى اللجنة تسيير امور النادي الهامة والعاجلة، وتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية بداية شهر يوليو 2023، تحت اشراف الجهة الإدارية المختصة واللجنة الأولمبية المصرية.

وعليه يؤكد السادة أعضاء اللجنة الثلاثية حرصهم الشديد في تسيير كافة أمور النادي الهامة والعاجلة خلال الفترة المقبلة لحين تسليم المهمة لمجلس إدارة منتخب من الجمعية العمومية للنادي يقود سفينة الدراويش لولاية جديدة.

كما يؤكد أعضاء اللجنة أنهم ماضيين بكل عزم واخلاص على انجاز مهمتهم الموكلة إليهم للحفاظ على استقرار النادي خلال تلك المرحلة، وأنهم على مسافة واحدة من الجميع والتأكيد على حرصهم في تحقيق الشفافية والأمانة وهو حق أصيل لجماهير الإسماعيلي خلال المرحلة الحالية.

مناشدين جمهور النادي الإسماعيلي وأعضاء الجمعية العمومية بضرورة الوقوف خلف النادي في تلك المرحلة كونهم المالك الشرعي للنادي ودائما ما تكون جماهير الإسماعيلي الداعم والسند لناديهم حتى يمر بسلام خلال المرحلة القادمة".

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وكانت اللجنة المكلفة بإدارة الإسماعيلي قد تم تشكيلها برئاسة أبو بكر الحديدي بعد استقالة مجلس الإدارة السابق برئاسة يحيى الكومي في يناير الماضي.

ويحتل النادي الإسماعيلي المركز 13 في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 33 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن غزل المحلة صاحب المركز 16 (أول مراكز الهبوط).

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة أسوان يوم 29 يونيو الجاري في مواجهة مرتقبة.

الإسماعيلي لجنة ثلاثية
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