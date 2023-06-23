"الظروف الأسوأ منذ نشأته".. اللجنة القائمة على إدارة الإسماعيلي تعلن رحيلها

الجمعة، 23 يونيو 2023 - 17:56

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

أعلنت اللجنة القائمة بإدارة الإسماعيلي رحيلها عن النادي بموجب صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية حكما بإلغاء قرار تشكيله اللجنة.

وجاء بيان اللجنة القائمة على إدارة الإسماعيلي كالتالي:

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"إيمانا من اللجنة القائمة على إدارة النادي الإسماعيلي بأن جماهيره هم أصحاب الحق الأصيل في معرفة ما يدور داخل أروقته بصفتهم الملاك الحقيقيين له فانه كان لزامًا عليها وضع كافة الأمور تحت بصرهم خاصة في هذه الآونة الحرجة.

حيث إنه بتاريخ 7/5/2023 كان قد صدر حكم محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية والقاضي بإلغاء قرار تشكيلها واحتراما لأحكام القضاء بادرت اللجنة بالإعلان عن تنفيذه بمجرد صدوره و اتصال علمها به إلا ان من صدر لصالحه الحكم قد أعلن في كافة وسائل الإعلام بأنه لن ينفذه إلا بعـد الاطمئنان على وضع الفريق بجدول الدوري العام مدعيًا أن تنفيذ اللجنة للحكم بهذه الصورة ما هو الا ذريعة للتنصل من مسؤولياتها وعليه ومن منطلق تغليب مصلحة النادي على كل شيء و لتحقيق الاستقرار داخـلـه فقد آثرت اللجنة الاستمرار في عملها لحين الاطمئنان على الفريق الأول ولحين تنفيذ الحكم بإعلان الجهة الإدارية بصيغته التنفيذية و لكن أمام انقلاب من صدر لصالحه الحكم على تصريحاته السابقة و ذلك بتسليمه الصيغة التنفيذية للجهة الإدارية بتاريخ 19/1/2023 للتعجيل في تنفيذه قبيل المباراة الفاصلة القادمة أمام فريق أسوان والمحدد لها يوم 29/6/2023 فإن اللجنة تؤكد على احترامها لأحكام القضاء في ظل نهائية".

"هذا الحكم وكونه واجب النفاذ فوراً ومن ثم انقطاع صلتها بالنادي كمسئولين خاصة أنه ليس أمامها من سبيل سوي ذلك واضعين كشف حساب بمصروفات النادي خلال فترة توليها سواء الوارد منها أو المنصرف".

وتجدر الإشارة أن اللجنة قد عملت على صرف جزء من مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والإداري قبل المباراة مع رصد مكافأة نقدية فور إنتهاء مباراة أسوان بالفوز إن شاء الله والتوجيه بصرف مرتبات العاملين من مبلغ الدعم المقدم من محافظ الإسماعيلية وذلك قبل عيد الأضحى المبارك مقدمين لسيادته خالص الشكر والتقدير على هذا الدعم".

"وتؤكد اللجنة أنها لم تقم ببيع أي لاعب من لاعبي الفريق الاول كما يُشاع في الآونة الأخيرة كما لم تبرم ثمة صفقات آخري كما يدعي المدعون متمنيين للنادي الإسماعيلي التوفيق والفوز في المباريات القادمة راجين جماهيره الوفية مساندته في ظل هذه الظروف التي هي الأسوأ منذ نشأته".

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة الإسماعيلي قد تم تشكيلها برئاسة أبو بكر الحديدي بعد استقالة مجلس الإدارة السابق برئاسة يحيى الكومي في يناير الماضي.

ويحتل النادي الإسماعيلي المركز 13 في جدول تريتب الدوري العام برصيد 33 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن غزل المحلة صاحب المركز 16 (أول مراكز الهبوط).

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة أسوان يوم 29 يونيو الجاري في مواجهة مرتقبة.

الإسماعيلي
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