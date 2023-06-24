سكاي: المسلسل مستمر.. تشيلسي يرفض العرض الثالث من يونايتد لضم ماونت

رفض تشيلسي العرض الثالث المقدم من مانشستر يونايتد لضم ماسون ماونت مقابل 55 مليون جنيه إسترليني.

ويسعى تشيلسي لبيع لاعب وسط الإنجليزي الذي ينتهي تعاقده في صيف 2024.

ورفع يونايتد عرضه الأول من 40 مليون إسترليني إلى 50 مليون بواقع 45 كقيمة الصفقة و5 ملايين إضافات، لكن العرضين الأول والثاني قوبلا بالرفض.

وأشار شبكة "سكاي" الإنجليزية أن يونايتد بدأ التفكير في بدائل أخرى ولن يرفع عقده مجددا.

وأوضح التقرير أيضا أن يونايتد منفحتا للتفاوض مع تشيلسي إذا تحصل على رد إيجابي.

ويتمسك تشيلسي بالحصول على 70 مليون جنيه إسترليني لبيع لاعبه.

ماونت البالغ من العمر 24 عاما لعب مع تشيلسي في الموسم الماضي 35 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 أهداف.

وكان واحدا من الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا سنة 2020.

ويبدي الشياطين الحمر اهتماما بـ ديكلان رايس لاعب وسط وست هام خاصة في ظل صراع قوي مع مانشستر سيتي وأرسنال. (طالع التفاصيل)

وتقدم أرسنال وسيتي بعرض تصل قيمته 75 مليون يورو بالإضافة لـ 15 مليون يورو حوافز للاعب الوسط الإنجليزي.

يذكر أن أرسنال يرغب كذلك في ضم رايس لكن وست هام رفض أول عرضين من النادي اللندني ويرغب في الحصول على 100 مليون إسترليني.

ديكلان رايس البالغ من العمر 24 عاما في الموسم الماضي مع وست هام 50 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف.

وقاد فريقه للفوز ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد التغلب في النهائي على فيورنتينا الإيطالي.