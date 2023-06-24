سكاي: المسلسل مستمر.. تشيلسي يرفض العرض الثالث من يونايتد لضم ماونت

السبت، 24 يونيو 2023 - 14:19

كتب : FilGoal

ميسون ماونت - تشيلسي أمام توتنام

رفض تشيلسي العرض الثالث المقدم من مانشستر يونايتد لضم ماسون ماونت مقابل 55 مليون جنيه إسترليني.

ويسعى تشيلسي لبيع لاعب وسط الإنجليزي الذي ينتهي تعاقده في صيف 2024.

ورفع يونايتد عرضه الأول من 40 مليون إسترليني إلى 50 مليون بواقع 45 كقيمة الصفقة و5 ملايين إضافات، لكن العرضين الأول والثاني قوبلا بالرفض.

أخبار متعلقة:
سكاي: يونايتد يرفض الاستسلام في صفقة ماونت تشيلسي يرفض عرض مانشستر يونايتد الثاني لضم ماونت تيليجراف: تشيلسي يرفض عرض مانشستر يونايتد المبدئي لضم ماونت تيليجراف: ماونت يتمم اتفاقه مع مانشستر يونايتد

وأشار شبكة "سكاي" الإنجليزية أن يونايتد بدأ التفكير في بدائل أخرى ولن يرفع عقده مجددا.

وأوضح التقرير أيضا أن يونايتد منفحتا للتفاوض مع تشيلسي إذا تحصل على رد إيجابي.

ويتمسك تشيلسي بالحصول على 70 مليون جنيه إسترليني لبيع لاعبه.

ماونت البالغ من العمر 24 عاما لعب مع تشيلسي في الموسم الماضي 35 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 أهداف.

وكان واحدا من الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا سنة 2020.

ويبدي الشياطين الحمر اهتماما بـ ديكلان رايس لاعب وسط وست هام خاصة في ظل صراع قوي مع مانشستر سيتي وأرسنال. (طالع التفاصيل)

وتقدم أرسنال وسيتي بعرض تصل قيمته 75 مليون يورو بالإضافة لـ 15 مليون يورو حوافز للاعب الوسط الإنجليزي.

يذكر أن أرسنال يرغب كذلك في ضم رايس لكن وست هام رفض أول عرضين من النادي اللندني ويرغب في الحصول على 100 مليون إسترليني.

ديكلان رايس البالغ من العمر 24 عاما في الموسم الماضي مع وست هام 50 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف.

وقاد فريقه للفوز ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد التغلب في النهائي على فيورنتينا الإيطالي.

ماسون ماونت تشيلسي مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
موندو ديبورتيفو: برشلونة يريد قطع الطريق على النصر في صفقة بروزوفيتش ماركا: مانشستر سيتي يريد ضم أشرف حكيمي بيلد: ليفربول فتح باب المفاوضات مع بافارد رومانو: كوندوجبيا يقترب من مارسيليا تقرير: خطوة واحدة تفصل قائد المغرب عن مارسيليا فوت ميركاتو: شيفيلد وليل يخططان للتعاقد مع مصطفى محمد وكيل المثلوثي يكشف تفاصيل التجديد مع الزمالك يوفنتوس يعلن عدم ضمه لـ باريديس ويعيده إلى سان جيرمان
أخر الأخبار
سكاي: المسلسل مستمر.. تشيلسي يرفض العرض الثالث من يونايتد لضم ماونت 44 دقيقة | ميركاتو
موندو ديبورتيفو: برشلونة يريد قطع الطريق على النصر في صفقة بروزوفيتش 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
مانشيني: عندما يغادر لاعب مثل تونالي إيطاليا فهناك مشكلة 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: مانشستر سيتي يريد ضم أشرف حكيمي ساعة | الدوري الإنجليزي
بيلد: ليفربول فتح باب المفاوضات مع بافارد ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: كوندوجبيا يقترب من مارسيليا ساعة | ميركاتو
إيقاف 4 لاعبين بسبب أحداث مباراة أمريكا والمكسيك 2 ساعة | أمريكا
تقرير: خطوة واحدة تفصل قائد المغرب عن مارسيليا 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 2 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 3 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 4 في الجول يكشف – ما طلبه كولر من الأهلي في الانتقالات.. دعم 4 مراكز