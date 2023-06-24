رومانو: كوندوجبيا يقترب من مارسيليا

السبت، 24 يونيو 2023 - 13:12

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد - مانشستر سيتي - رودري - كوندوجبيا

توصل جوفيري كوندوجبيا لاعب وسط أتليتكو مدريد الإسباني لاتفاق للانتقال إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريسيو رومانو بشبكة سكاي فأن لاعب الوسط سيوقع على عقد يصل إلى 2026 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب سينتقل مقابل 7 ملايين يورو.

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وأن اللاعب يفضل الانتقال إلى مارسيليا دون أي خيار آخر.

لاعب وسط إفريقيا الوسطى البالغ 30 عاما خاض الموسم المنقضي 27 مباراة صنع خلالها هدفين.

ويستطيع أيضا أن يشغل مركز قلب الدفاع.

وبدأ جوفيري مسيرته من لانس الفرنسي وإشبيلية الإسباني وموناكو الفرنسي وإنتر الإيطالي وفالنسيا الإسباني وأتليتكو مدريد.

وخاض جوفيري بقميص كوندوجبيا 93 مباراة بقميص الروخيبلانكوس سجل خلالها هدف واحد وصنع 4.

وأصبح لاعب إنتر السابق ثاني لاعب يرتبط مؤخرا بمارسيليا بعد رومان سايس. (طالع التفاصيل)

وتولى الإسباني مارسيلينو جارسيا تدريب أولمبيك مارسيليا الفرنسي حتى 2025 خلفا للكرواتي إيجور تيودور. (طالع التفاصيل)

جوفيري كوندوجبيا مارسيليا أتليتكو مدريد
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