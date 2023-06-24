وكيل المثلوثي يكشف تفاصيل التجديد مع الزمالك

كشف محمد سلامة وكيل أعمال حمزة المثلوثي تفاصيل تجديد اللاعب التونسي تعاقده مع الزمالك.

حمزة المثلوثي النادي : الزمالك الزمالك

وجدد المثلوثي عقده مع الزمالك لمدة موسمين بعدما كان من المفترض أن ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

وقال سلامة عبر "أون تايم سبورتس": "حمزة المثلوثي يشعر بالراحة داخل الزمالك والأولوية كانت له في التجديد. تلقينا اتصالات من أندية تونسية وإماراتية لكن اللاعب قرر الاستمرار في النادي".

وأضاف "عبد الواحد السيد وميدو تواصلا مع حمزة المثلوثي وأبلغاه برغبة الزمالك في تجديد تعاقده ثم تواصل معنا أمير مرتضى منصور وتم الاتفاق على كل شيء".

وشدد "اللاعب جدد لمدة موسمين والأمور لم تستغرق وقتا طويلا. حمزة المثلوثي أموره مستقرة في مصر ولكن للأسف بعض وسائل الإعلام تذكر أرقام ومبالغ ليست صحيحة".

المثلوثي صاحب الـ30 عاما انضم إلى الزمالك قادما من الصفاقسي التونسي في صيف عام 2020 في صفقة انتقال حر وكان تعاقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وخاض المثلوثي مع الزمالك 90 مباراة في كل البطولات وسجل هدفا وصنع أربعة آخرين.

وتوج المثلوثي مع الزمالك بالدوري المصري مرتين وكأس مصر مرة وحيدة.