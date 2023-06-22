خبر في الجول - الزمالك يجدد تعاقد المثلوثي

الخميس، 22 يونيو 2023 - 00:56

كتب : إبراهيم رمضان

حمزة المثلوثي - الزمالك

أتم الزمالك تجديد تعاقده مع لاعب الفريق حمزة المثلوثي.

حمزة المثلوثي

النادي : الزمالك

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك أتم كافة تفاصيل التعاقد الشخصية مع اللاعب التونسي ووقع الأخير على عقد يربطه بالنادي الأبيض لعامين.

المثلوثي صاحب الـ30 عاما انضم إلى الزمالك قادما من الصفاقسي التونسي في صيف عام 2020 في صفقة انتقال حر وكان تعاقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - 3 بنود تخص إنبي في انتقال حمدي فتحي من الأهلي إلى الوكرة أمين عمر يدير مباراة حرس الحدود والأهلي قائمة الأهلي – كهربا وهاني على رأس 9 مستبعدين ضد حرس الحدود

وخاض المثلوثي مع الزمالك 89 مباراة في كل البطولات لم يسجل خلالهم أي هدف وصنع أربعة آخرين.

وتوج المثلوثي مع الزمالك بالدوري المصري مرتين وكأس مصر مرة وحيدة.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من كشف FilGoal.com عن حسم الزمالك لاتفاقه مع سيف جعفر على تجديد تعاقده لأربعة مواسم.

الزمالك المثلوثي الدوري المصري
نرشح لكم
ليكيب: ميلان يتفوق على برشلونة وباريس سان جيرمان في صراع ضم موهبة تركيا خبر في الجول - 3 بنود تخص إنبي في انتقال حمدي فتحي من الأهلي إلى الوكرة أمين عمر يدير مباراة حرس الحدود والأهلي قائمة الأهلي – كهربا وهاني على رأس 9 مستبعدين ضد حرس الحدود شيحة: دعونا نحصد النقاط المتبقية لبقاء الإسماعيلي في الدوري قبل الحديث عن الأزمات مران الأهلي - اجتماع مع اللاعبين في ختام الاستعدادات للقاء حرس الحدود تعديل موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة خبر في الجول - سيف جعفر مستمر بقميص الزمالك لـ 4 مواسم
أخر الأخبار
خبر في الجول - الزمالك يجدد تعاقد المثلوثي 2 ساعة | الدوري المصري
ليكيب: ميلان يتفوق على برشلونة وباريس سان جيرمان في صراع ضم موهبة تركيا 2 ساعة | الدوري المصري
تنس طاولة – بيان من الاتحاد المصري بشأن عدم مشاركة هنا جودة في بطولة إفريقيا 2 ساعة | رياضات أخرى
خبر في الجول - 3 بنود تخص إنبي في انتقال حمدي فتحي من الأهلي إلى الوكرة 2 ساعة | الدوري المصري
سلة - وكيل أوجي مايو: اللاعب لا يريد اتخاذ إجراءات أخرى ضد الزمالك.. وهذا موقف كيجو 3 ساعة | كرة سلة
أمين عمر يدير مباراة حرس الحدود والأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
قائمة الأهلي – كهربا وهاني على رأس 9 مستبعدين ضد حرس الحدود 3 ساعة | الدوري المصري
شيحة: دعونا نحصد النقاط المتبقية لبقاء الإسماعيلي في الدوري قبل الحديث عن الأزمات 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 2 على رأسهم صلاح.. 6 لاعبين يغادرون معسكر منتخب مصر 3 بعد خطاب كاف للاتحادات.. تعرف على الأقرب للمشاركة في البطولات الإفريقية من مصر بالموسم المقبل 4 مؤتمر فيتوريا: هذا قائد المنتخب في غياب صلاح.. ولذلك لم نلعب ضد خصم أقوى