خبر في الجول - الزمالك يجدد تعاقد المثلوثي
الخميس، 22 يونيو 2023 - 00:56
كتب : إبراهيم رمضان
أتم الزمالك تجديد تعاقده مع لاعب الفريق حمزة المثلوثي.
حمزة المثلوثي
النادي : الزمالك
وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك أتم كافة تفاصيل التعاقد الشخصية مع اللاعب التونسي ووقع الأخير على عقد يربطه بالنادي الأبيض لعامين.
المثلوثي صاحب الـ30 عاما انضم إلى الزمالك قادما من الصفاقسي التونسي في صيف عام 2020 في صفقة انتقال حر وكان تعاقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
وخاض المثلوثي مع الزمالك 89 مباراة في كل البطولات لم يسجل خلالهم أي هدف وصنع أربعة آخرين.
وتوج المثلوثي مع الزمالك بالدوري المصري مرتين وكأس مصر مرة وحيدة.
يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من كشف FilGoal.com عن حسم الزمالك لاتفاقه مع سيف جعفر على تجديد تعاقده لأربعة مواسم.
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