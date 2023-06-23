رومانو: أزبليكويتا سينتقل إلى إنتر.. وخطوة تقديرية من تشيلسي

قرر سيزار أزبليكويتا قائد تشيلسي مغادرة النادي في الصيف الجاري والانضمام إلى إنتر ميلان.

وحسبما ذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فابريزيو رومانو، فإن أزبليكويتا أتم اتفاقه مع إنتر على كافة تفاصيل التعاقد الشخصية.

وأوضح رومانو أن تشيلسي تقديرا لقائده سيفخ عقده ليجعله ينضم إلى إنتر في صفقة انتقال حر وذلك رغم سرياه العقد حتى صيف عام 2024.

وشدد رومانو على وجود تقدير تام ودائم بين أزبليكويتا وتشيلسي.

اللاعب صاحب الـ33 عاما انضم إلى تشيلسي قادما من مارسيليا في صيف عام 2012.

وخاض اللاعب الإسباني مع تشيلسي 508 مباراة سجل خلالهم 17 هدفا وصنع 56 آخرين.