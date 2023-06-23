في الجول يكشف تفاصيل جلسة الشحات مع الأهلي.. وبندان يفصلان عن التجديد

توصل حسين الشحات لاتفاق مبدئي لتجديد تعاقده مع الأهلي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويفصل بندان إعلان التجديد بشكل رسمي حسبما علم FilGoal.com.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

ويكشف FilGoal.com تفاصيل الجلسة التي عقدها حسين الشحات مع محسن صالح رئيس لجنة التخطيط نيابة عن محمود الخطيب رئيس النادي، والتي تعد الأولى للاعب مع مسؤولي النادي بشأن ملف التجديد.

الشحات رحبّ بتجديد تعاقده مع الأهلي رغم تلقيه عددا من العروض الخارجية، لكن طلب إلغاء بند نسبة المشاركة.

وعدّد الشحات أسباب طلبه:

- تعاقد الأهلي مع أكثر من لاعب في مركزه خلال فترة تواجده ما أثر على نسبة مشاركته مع الفريق. - اللاعب اتفق مع النادي عقب انضمامه على الحصول على راتب معين لكن الأهلي وضع مبالغ أقل في العقد. - وُعد اللاعب بالحصول على 10 ملايين جنيه في موسمه الأخير بالعقد على سبيل الترضية وهو ما لم يحدث.

وحسبما علم FilGoal.com سيحصل الشحات على 14 مليون جنيه في الموسم بتعاقده الجديد مع الأهلي.

وأبلغ النادي اللاعب بصعوبة إلغاء بند نسبة المشاركة لأن هذا سيؤثر على مفاوضات باقي اللاعبين، ولذلك سيتم تعويضه بمبلغ مالي مع خصم جزء من نسبة المشاركة.

وبعدما توصل الطرفان لاتفاق مبدئي وتتبقى جلسة أخرى لحسم باقي بنود الإعلانات ونسبة الضرائب ومن سيتحملها.

وعلم FilGoal.com أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي شدد على أهمية اللاعب بالنسبة له.

كما أن الأهلي كان حريصا على الحفاظ على اللاعب في ظل رحيل حمدي فتحي الذي بات قريبا لصفوف الوكرة القطري، ويقدّر الأهلي أن اللاعب لم يفتعل الأزمات خلال السنوات الماضية.

وانضم حسين الشحات لصفوف الأهلي في يناير 2019 قادما من العين الإماراتي ويعد من الركائز الأساسية في صفوف الفريق.

الجناح البالغ 31 عاما خاض تحت قيادة السويسري 30 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 10.

ومنذ انضمامه إلى الأهلي خاض الشحات 172 مباراة سجل خلالها 39 هدفا وصنع 42.

وتوج الشحات رفقة الأهلي بـ 11 لقبا مختلفا وحقق برونزية كأس العالم للأندية مرتين.