وزارة السياحة تعلن تفاصيل برنامج زيارة جوارديولا لـ مصر

أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية بيانا بشأن قضاء بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عطلته الصيفية في مصر.

وأشار البيان أن رحلة المدرب الفائز مؤخرا بالثلاثية مع سيتي بدأ برنامجه بزيارة مدينة القاهرة وسينتهي بمدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان، حيث زار اليوم منطقة أهرامات الجيزة.

وجاء البيان:

"يزور مصر حاليا، المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وعائلته، في زيارة خاصة لمدة أسبوع لقضاء جزء من عطلته الصيفية.

وأشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى إلى أن مثل هذه الزيارات الخاصة بالمشاهير لها تأثير قوى ومؤثر فى الأسواق السياحية المستهدفة للترويج السياحي لمصر بصورة أكبر ومنها السوق الإسبانى والذى شهد نموا كبيرا في الحركة السياحة الوافدة منه خلال النصف الأول من هذا العام.

وقد وصل بيب جوارديولا وأسرته، مطار القاهرة، مساء أمس، من إسبانيا، وكان فى استقباله نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي وعدد من أعضاء المكتب، حيث تم الترحيب بهم وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن بعض الأماكن السياحية والأثرية بالمقصد السياحي المصري.

وقد بدأ برنامج الزيارة بمدينة القاهرة وسينتهي بمدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان، حيث زار، اليوم، منطقة أهرامات الجيزة.

انظروا من هنا 😍 بيب جوارديولا يستمتع بعطلته في مصر وبالتحديد عند أهرامات الجيزة 🇪🇬 pic.twitter.com/Jn7ynHRWdK — FilGoal (@FilGoal) June 23, 2023

كما قامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بدعوته علي مأدبة غداء بأحد الفنادق المُطلة علي الأهرامات، وقد كان فى استقباله أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، نرمين حنفي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حيث رحبوا بهم وبأسرته، وتم إهدائهم هدية تذكارية لنسخة من قناع الملك توت عنخ آمون والذى أبدى إعجابه الشديد به.

ومن المقرر أن تستمر هذه الزيارة بعد ذلك في رحلة نيلية من الأقصر إلى أسوان علي إحدى الذهبيات، وتختتم بزيارة معبد أبو سمبل بأسوان".

وتوج بيب جوارديولا الموسم المنقضي بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد.