موتسيبي يعلن موعد انطلاق دوري السوبر الإفريقي.. واحتمالية تغيير اسم البطولة

الجمعة، 23 يونيو 2023 - 19:05

كتب : FilGoal

باتريس موتسيبي

أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد انطلاق النسخة الأولى من البطولة المستحدثة دوري السوبر الإفريقي.

وتحدث موتسيبي لموقع "إس إيه بي سي سبورت" الزامبي اليوم الجمعة قائلا: "في شهر أكتوبر من العام الجاري ستنطلق بطولة دوري السوبر الإفريقي".

وواصل "نحن نعرف التواريخ لكن بعض الرعاة يقولون إن تاريخ دوري السوبر في أوروبا لم يكن جيدا وإن ربطت اسم سوبر بمسابقة لكرة القدم فسيكون له دلالات سلبية".

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وواصل "لقد تقدمنا كثيرا ولكن قد نغير اسم البطولة، أما ما أستطيع تأكيده هي انطلاقها في شهر أكتوبر، وسوف نستمر في استخدام اسم دوري السوبر الإفريقي حتى يحين الوقت الذي سنغيره فيه".

وتابع "في خلال ذلك سنتأكد من وجود المزيد من الموارد المالية والاستثمار في ملاعب كرة القدم والأكاديميات والشباب والشابات وكذلك المزيد من الأموال للاعبين".

وأتم موتسيبي "كرة القدم لها عمر قصير وقلت هذا منذ 20 عاما يجب على كل لاعب طالما لعب كرة القدم أن يربح أكبر قدر ممكن من المال".

وستقام دوري السوبر الإفريقي بمشاركة ثمانية فرق هم الأهلي وماميلودي صنداونز والوداد والترجي ومازيمبي وبترو أتليتكو وهوريا كوناكري وسيمبا.

دوري السوبر الإفريقي موتسيبي
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