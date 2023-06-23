في رحلة بالدراجة.. بايرن ميونيخ يعلن تعاقده مع نجم الغريم دورتموند

الجمعة، 23 يونيو 2023 - 11:54

كتب : FilGoal

رافاييل جيريرو - بايرن ميونيخ

أعلن بايرن ميونيخ الألماني عن تعاقده مع البرتغالي رافاييل جيريرو ظهير غريمه بوروسيا دورتموند في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد جيريرو مع دورتموند بنهاية شهر يونيو الجاري.

وأوضح بايرن ميونيخ عبر موقعه الرسمي أن اللاعب قد وقع عقدا مدته 3 سنوات، ينتهي في 30 يونيو 2026.

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وقال جيريرو في حواره مع موقع النادي البافاري بعد التوقيع: "حين أتتنى مكالمة بايرن ميونيخ اتخذت قراري سريعا".

وأضاف "إنه شرف لي أن ألعب لهذا النادي الكبير، وأنا أقدر توماس توخيل (مدرب بايرن الحالي) كثيرا منذ وقتنا معا في دورتموند".

وأوضح "أنا أحب امتلاك الكرة كلاعب. أريد السيطرة على المباراة وصناعة الفرص. سأفعل كل شيء للفوز بأكبر قدر ممكن من الألقاب، فهذه هي فلسفة بايرن ميونيخ".

وقدم النادي البافاري لاعبه الجديد بفيديو يقود خلاله دراجة ويشتري قميص بايرن قبل أن يظهر به.

وكان بايرن ميونيخ قد انتزع لقب الدوري الألماني الحادي عشر على التوالي من دورتموند الذي كان قريبا من كسر تلك الهيمنة.

وانتهى السباق عند النقطة 71 لكل فريق، ليتوج بايرن في الجولة الأخيرة بفضل فارق الأهداف وفوزه على كولن في الجولة الأخيرة، مقابل تعادل بوروسيا دورتموند مع ماينتس.

ولعب جيريرو 27 مباراة بقميص دورتموند في الدوري هذا الموسم، وسجل 4 أهداف وصنع 12.

وبدأ اللاعب البرتغالي الدولي مسيرته في فرنسا، وواصل التدرج إلى أن وصل للفريق الأول لنادي "كان" في 2012.

بعد عام انتقل إلى لوريان الذي قضى به 3 أعوام، ليلتقطه دورتموند في 2016 مقابل 12 مليون يورو.

وبات جيريرو ثاني صفقات بايرن حتى الآن، بعد التعاقد مع كونراد لايمر لاعب وسط لايبزج في صفقة انتقال حر أيضا.

بايرن ميونيخ بوروسيا دورتموند الدوري الألماني رافاييل جيريرو
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