عامر حسين لـ في الجول: كاف وافق على مهلة لإرسال أسماء الأندية للمشاركة الإفريقية.. ولكن

الجمعة، 23 يونيو 2023 - 00:39

كتب : بسام أبو بكر

عامر حسين

أعلن عامر حسين عضو اتحاد الكرة ورابطة الأندية ورئيس لجنة المسابقات موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على إعطاء مهلة لإرسال الأسماء الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "تلقينا اليوم خطابا من كاف أبلغنا خلاله بموافقته على تأجيل إرسالنا لأسماء الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل حتى العاشر من شهر يوليو".

واستدرك "لكن لم يعد يشكل أي فارق معنا مد التاريخ من عدمه".

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وأوضح "تم تحديد الفرق وهم الأهلي وبيراميدز لدوري أبطال إفريقيا وفيوتشر والزمالك للكونفدرالية".

وأضاف عامر حسين "لأن فارق النقاط لن يتم تعويضه بالنظر لعدد المباريات التي ستقام خلال تلك الفترة".

وشدد "الفرق تم تحديدها حتى لو سنرسل الأسماء في 30 يونيو لأن فارق النقاط بين المقاولون والزمالك لن يسمح بالتعويض، والأمر ذاته بين فيوتشر وبيراميدز سبع نقاط".

وأتم "فحتى لو لم يوافق كاف على مد تاريخ إرسال الأسماء لشهر يوليو تحددت الأسماء لأنه لا يوجد فارق للتعويض".

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري بـ65 نقطة من 25 مباراة خاضها.

ويأتي بيراميدز ثانيا بـ64 نقطة من 30 مباراة، ويليه فيوتشر بـ57 نقطة من عدد المباريات ذاته.

ويأتي الزمالك رابعا بـ53 نقطة من 30 مباراة، ثم المقاولون خامسا بـ43 نقطة من 31 مباراة.

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الأهلي فيوتشر بيراميدز الزمالك
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