بعد خطاب كاف للاتحادات.. تعرف على الأقرب للمشاركة في البطولات الإفريقية من مصر بالموسم المقبل

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خطابا للاتحادات المحلية لتحديد الموعد النهائي لإرسال أسماء الفرق التي ستشارك في البطولات الإفريقية بالموسم المقبل.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com إن الموعد الأخير لإرسال أسماء الفرق التي ستشارك في البطولات الإفريقية هو 30 يونيو الجاري.

ويأتي ذلك الموعد قبل انتهاء الدوري المصري وعدم تحديد ترتيبه بشكل نهائي.

وفي حال طلب كاف من اتحاد الكرة تحديد أسماء المشاركين قبل 30 يونيو وهو موعد لن ينتهي الدوري قبله بكل تأكيد سيكون اتحاد الكرة أمام حلين.

الحل الأول هو العمل بجدول الدور الأول وهو ما تنص عليه اللائحة.

وفي حال اعتماد أسماء المشاركين طبقا لجدول الدور الأول فسيتأهل الأهلي وبيراميدز أصحاب المركز الأول والثاني في جدول الدور الأول إلى دوري أبطال إفريقيا، بينما سيتأهل فيوتشر والزمالك لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

الحل الثاني أمام اتحاد الكرة سيكون إرسال الأسماء حسب الجدول الذي سيكون عليه حينما يأتي الموعد حال حسم أصحاب مراكز المربع الذهبي.

وحسب الوضع الحالي فإن الأهلي قد ضمن بالفعل الحصول على المركز الأول أو الثاني في جدول الترتيب وبيراميدز يحتاج إلى ثلاث نقاط لضمان المركز الثاني على الأٌقل ولذلك فإن حسم المتأهلين لدوري أبطال إفريقيا سيتحدد على الأغلب قبل يوم 30 يونيو.

وفي كأس الكونفدرالية فإن فيوتشر قد حسم بالفعل الحصول على المركز الثالث كما حسم الزمالك المركز الرابع بشكل رسمي.

وعلى ذلك الحال يكون الاختلاف الوحيد الذي يمكن أن يحدث هو حصول فيوتشر على المركز الثاني بدلا من بيراميدز

وسيحتاج بيراميدز للفوز على سموحة في الجولة الـ 32 من الدوري يوم 28 يونيو للتأهل وحسم أمر الفرق المشاركين في دوري أبطال إفريقيا بشكل نهائي وهذا ما يعني أن الأمر لن يشكل أي عقبات أمام الاتحاد المصري كما كان الحال في السنوات الماضية والتي لجأ خلالها لإرسال الأسماء وفقا لجدول الدور الأول والذي لم يكن مطابقا للجدول الذي انتهى عليه الدوري.