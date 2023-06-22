بعد موسم واحد في الممتاز.. حرس الحدود أول الهابطين إلى دوري المحترفين

أصبح حرس الحدود أول الفرق الهابطة إلى دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل والذي أصبح يعرف بـ دوري المحترفين، قبل 3 جولات على نهاية الموسم.

وخسر حرس الحدود من الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 16 من الدوري ليتأكد هبوطه.

ويتذيل حرس الحدود الترتيب بعد مرور 31 جولة برصيد 20 نقطة بفارق 12 نقطة عن أقرب المنافسين.

ويبتعد غزل المحلة السادس عشر وبالتساوي معه أسوان وطلائع الجيش برصيد 32 نقطة بفارق 12 نقطة عن الحدود قبل 3 مباريات على نهاية الموسم.

وحال حقق حرس الحدود الفوز في مبارياته الثلاثة الأخيرة فسيصل لـ 29 نقطة وهو أقل من رصيد الفرق الـ 3 التي تمتلك 32 نقطة.

واكتفى الحرس بتحقيق 4 انتصارات فقط في الدوري وتعادل في 8 وخسر 19 مباراة وهو الأكثر تعرضا للهزيمة هذا الموسم، ويعد ثاني أضعف دفاع بعد غزل المحلة والأضعف هجوميا في الدوري بتسجيل 16 هدفا.

وبدأ الفريق مشواره مع أحمد أيوب الذي استقال بعد مرور 28 جولة من المسابقة وخلفه محمد مكي في قيادة الفريق لنهاية الموسم. (طالع التفاصيل)

وبذلك سيكون حرس الحدود الفريق السادس عشر الذي يحجز مقعده في دوري المحترفين ب الموسم المقبل بعد حسم مقاعد الدرجة الثانية ودورة الترقي من الدرجة الثالثة.

يذكر أن زد وبلدية المحلة والجونة حجزوا مقاعدهم في الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل.

وعاد الحدود أدراجه سريعا للدرجة الثانية بعدما تأهل الموسم الماضي 2021-2022 عن مجموعة بحري والذي تأهل منها قبل 3 جولات على النهاية.

وخاض الحرس الموسم السابع عشر له في الدوري سواء بالمسمى القديم (السواحل) في موسمي 1963-64 و1964-65، أو بمسمى حرس الحدود الجديد منذ موسم 2002-2003 لمدة 14 موسما سابقا تخللها الهبوط مرتين.

وخاض حرس الحدود قبل الموسم الحالي في الدوري 460 مباراة حقق الفوز في 152 وتعادل في 146 وخسر 162.

وكان أفضل مركز للفريق السكندري في موسم 2004-2005 باحتلال المركز الثالث.

وسبق أن شارك الفريق في الكونفدرالية الإفريقية في 5 مواسم سابقة وكان أفضل إنجاز الوصول لربع النهائي.

ويتصدر أحمد عبد الغني ترتيب هدافي الحرس في الدوري الممتاز برصيد 51 هدفا.

الفرق المتأهلة (16) حتى الآن الموسم المقبل لدوري المحترفين:

3 فرق هابطة من الدوري الممتاز: حرس الحدود + فريقان لم يتحددا بعد.

فريقان ملحق الدرجة الثانية: لم تتحدد بعد.

4 فرق من مجموعة بحري: طنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

4 فرق من مجموعة الصعيد: لافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر للمقاصة.

4 فرق من مجموعة القاهرة: السكة الحديد ووادي دجلة والقناة وبتروجت.

3 فرق من دورة الترقي (الدرجة الثالثة): راية ومكادي والنجوم.