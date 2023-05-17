أحمد أيوب يستقيل من تدريب حرس الحدود

الأربعاء، 17 مايو 2023 - 11:00

كتب : FilGoal

أحمد أيوب

أعلن نادي حرس الحدود تقدم أحمد أيوب باستقالته من تدريب الفريق.

ولم يحقق حرس الحدود الفوز في آخر 7 مباريات بمسابقتي الدوري المصري وكأس مصر.

وخسر حرس الحدود من المقاولون العرب في الجولة 28 من الدوري المصري بنتيجة 2-0.

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وأوضح النادي أن محمد مكي سيتولى تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وأوضح النادي عبر حسابه على "فيسبوك": "اعتذر أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود عن الاستمرار كمدير فني للفريق خلال الفترة القادمة. ووجه الشكر لمجلس الإدارة بكامل هيئته تحت قيادة عماد يماني رئيس النادي علي الثقة الكبيرة التي حظي بها متمينا التوفيق لناديه فيما هو قادم".

وأضاف "ووافق المجلس على قبول الاستقالة مع توجيه الشكر للمدير الفني علي محاولاته الجادة رغم سوء التوفيق الذي حالفه خلال فترة توليه المسئولية.. وقرر المجلس تكليف محمد مكي بمهام المدير الفني وقيادة الفريق خلال الفترة القادمة".

وبذلك وبعد مرور 28 جولة من الدوري المصري لم تغير 3 فرق فقط مدربيها وهي الأهلي وفيوتشر والمقاولون العرب.

وأعلن نادي حرس الحدود تعيين أيوب مديرا فنيا للفريق بعد عودة النادي للدوري الممتاز من جديد الصيف الماضي.

ويحتل الحرس المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري بعد 26 مباراة حيث حقق الفريق 3 انتصارات فقط.

ويمتلك الفريق 16 نقطة يتذيل بها الترتيب وهو الأكثر خسارة في المسابقة برصيد 16 هزيمة.

أحمد أيوب حرس الحدود الدوري المصري
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