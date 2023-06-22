لن يعود إلى ميلانو من إسطنبول.. دجيكو ينضم إلى فنربخشة

الخميس، 22 يونيو 2023 - 23:24

كتب : FilGoal

إدين دجيكو - فنربخشة

خاض إدين دجيكو نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول مع إنتر ميلان ضد مانشستر سيتي ولكنه سيبقى في تركيا ولن يعود إلى ميلانو مجددا.

المهاجم البوسني المخضرم ينضم إلى فنربخشة التركي رسميا في صفقة انتقال حر.

وأوضح النادي التركي عبر موقعه الرسمي أن دجيكو وقع على عقد يربطه بالفريق حتى صيف عام 2025.

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وقال مهاجم مانشستر سيتي وروما الأسبق: "لدي شعور رائع، أعرف فنبرخشة جيدا فهو نادي عظيم وبعد فترة قليلة من قدومي إلى هنا عرفت أنني اتخذت الخيار الصحيح ولا أطيق الانتظار للتواجد في الملعب".

وأكمل "أنا سعيد وفخور لكوني جزءا من عائلة فنربخشة وأقول للجمهور سأبذل أفضل ما لدي في كل مباراة وتدريب أخوضه".

وخلال الموسم الماضي خاض صاحب الـ37 عاما 52 مباراة مع إنتر سجل خلالهم 14 هدفا وصنع خمسة.

دجيكو فنبرخشة إنتر ميلان
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