لن يعود إلى ميلانو من إسطنبول.. دجيكو ينضم إلى فنربخشة
الخميس، 22 يونيو 2023 - 23:24
كتب : FilGoal
خاض إدين دجيكو نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول مع إنتر ميلان ضد مانشستر سيتي ولكنه سيبقى في تركيا ولن يعود إلى ميلانو مجددا.
إدين دجيكو
النادي : فنرباهتشة
المهاجم البوسني المخضرم ينضم إلى فنربخشة التركي رسميا في صفقة انتقال حر.
وأوضح النادي التركي عبر موقعه الرسمي أن دجيكو وقع على عقد يربطه بالفريق حتى صيف عام 2025.
وقال مهاجم مانشستر سيتي وروما الأسبق: "لدي شعور رائع، أعرف فنبرخشة جيدا فهو نادي عظيم وبعد فترة قليلة من قدومي إلى هنا عرفت أنني اتخذت الخيار الصحيح ولا أطيق الانتظار للتواجد في الملعب".
وأكمل "أنا سعيد وفخور لكوني جزءا من عائلة فنربخشة وأقول للجمهور سأبذل أفضل ما لدي في كل مباراة وتدريب أخوضه".
وخلال الموسم الماضي خاض صاحب الـ37 عاما 52 مباراة مع إنتر سجل خلالهم 14 هدفا وصنع خمسة.
نرشح لكم
موندو: تمت.. بوسكيتس إلى إنتر ميامي ليزامل ميسي مالك تشيلسي يشتري نادي ستراسبورج الفرنسي تقرير يكشف ما قاله ميسي لـ مبابي: أفضل ذهابك إلى برشلونة.. ولكن تيليجراف: ضمانات كتابية.. ما علاقة صندوق الاستثمار السعودي بملكية تشيلسي؟ لماذا تتصارع الأندية على ضم ديكلان رايس؟ لاعب خط وسط شامل رومانو: يوفنتوس يدرس التعاقد مع بارتي.. ومنافسة سعودية سكاي: يونايتد يرفض الاستسلام في صفقة ماونت جدول ريال مدريد - ثلاث مواجهات أولى خارج ملعبه.. ولقاءات قوية في البداية