ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030
الخميس، 22 يونيو 2023 - 22:53
كتب : رامي جمال
قررت السعودية الانسحاب من الترشح لتنظيم كأس العالم 2030.
ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرا اليوم الخميس أوضحت فيه أن وزير الخارجية السعودية فيصل بن فهد تواصل مع مسؤولي مصر واليونان لإبلاغهم بقرار بلاده.
يأتي ذلك في ظل وجود اتفاق مسبق بين الثلاثة دول على الترشح في ملف مشترك لاستضافة المونديال.
وأوضح التقرير أن قرار السعودية جاء لتيقنهم من أن الملف المشترك بين إسبانيا والمغرب والبرتغال هو الأفضل والمرشح للفوز بحق تنظيم المونديال.
كما أشار التقرير إلى أنه بعد دراسة تفصيلية تيقنت السعودية أنه من المستحيل التغلب على الملف الإسباني المغربي والبرتغالي.
وحتى الآن لم يتأكد سوى وجود ملف آخر مشترك بين الأرجنتين وباراجواي وأروجواي وتشيلي.
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