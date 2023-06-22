عبد الله جمعة وشبانة.. في الجول يكشف أسباب غياب 9 لاعبين من الزمالك أمام فاركو

الخميس، 22 يونيو 2023 - 22:19

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك ضد البنك الأهلي

تضرب الغيابات صفوف الزمالك قبل مواجهة فاركو في دور الـ 16 من كأس مصر 2022-2023، حيث وصلت إلى 9 بالإضافة إلى محمود حمدي "الونش" الذي انتهى موسمه.

وانضم عمرو السيسي لاعب وسط الزمالك لقائمة الفريق لأول مرة تحت قيادة خوان كارلوس أوسوريو. (طالع التفاصيل)

وجاءت أسباب الغيابات:

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عبد الله جمعة: إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها في التدريبات خلال الأيام الماضية وبعد الفحوصات ستتحدد فترة غيابه.

محمد عواد: دخل مرحلة تأهيل بعد تعرضه لإصابة بمزق في السمانة وشارك في جزء من التدريبات ضمن البرنامج الموضوع له للمشاركة تدريجيا.

محمود شبانة: يعاني من ألم في العضلة الضامة.

سامسون أكينيولا: يعاني من إجهاد عضلي.

يوسف أسامة نبيه: استبعاد بقرار من الجهاز الفني بسبب الخلافات التعاقدية مع النادي.

محمد عبد الشافي: استمرار البرنامج التأهيلي بسبب إصابته في الركبة.

ويغيب بطبيعة الحال المدافع محمود حمدي الونش بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويغيب حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم محمد "سكر" ثلاثي المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض نهائيات أمم إفريقيا تحت 23 عاما في المغرب خلال الأيام المقبلة.

وجاءت قائمة الزمالك:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد نديم.

الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - أحمد محمود.

الوسط: نبيل عماد - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبد الله - سيف جعفر- أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

يذكر أن الزمالك تفوق في دور الـ 32 في كأس مصر على بروكسي بنتيجة 3-2.

عبد الله جمعة فاركو غيابات الزمالك في الكأس كأس مصر
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