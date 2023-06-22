قائمة الزمالك - ظهور عمرو السيسي الأول مع أوسوريو.. ومدافع شاب أمام فاركو

الخميس، 22 يونيو 2023 - 21:53

كتب : إبراهيم رمضان

غزل المحلة - محمد بازوكا - عمرو السيسي

انضم عمرو السيسي لاعب وسط الزمالك لقائمة الفريق لأول مرة تحت قيادة خوان كارلوس أوسوريو في مواجهة فاركو في دور الـ 16 من كأس مصر.

ويستعد الزمالك للقاء فاركو غدا الجمعة على استاد القاهرة في التاسعة والنصف مساءً.

ويتواجد أحمد محمود لاعب فريق الشباب (مواليد 2203) ويشغل مركز الظهير الأيمن، والعائد من إعارة من فاركو الموسم الماضي في قائمة الفريق لمباراة الغد.

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وشهدت القائمة غياب محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمود شبانة وسامسون أكينيولا.

بالإضافة إلى حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم محمد "سكر" ثلاثي المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض نهائيات أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وجاءت قائمة الزمالك:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد نديم.

الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - أحمد محمود.

الوسط: نبيل عماد - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبد الله - سيف جعفر- أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

يذكر أن الزمالك تفوق في دور الـ 32 في كأس مصر على بروكسي بنتيجة 3-2.

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