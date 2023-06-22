للمرة الرابعة هذا الموسم.. الأهلي الأكثر استفادة من الأهداف العكسية

اغتنم الأهلي فرصة الهدف العكسي في مواجهته مع حرس الحدود، المؤجلة من الجولة الـ 16 للدوري المصري الممتاز.

وسجل محمود بن والي مدافع حرس الحدود هدفا بالخطأ في مرماه، في الدقيقة الرابعة من المباراة.

الهدف هو الرابع من نوعه بالنسبة للأهلي، وجميع الوقائع السابقة انتهت بفوز الأحمر.

الأولى أتت أمام بيراميدز في الجولة الـ 11، حيث سجل أحمد سامي في مرماه وانتهت المباراة بفوز الأهلي 3-0.

أما الثانية فوقعت أمام المقاولون العرب بتوقيع فاروقا نور الدين في الجولة الـ 17، وفاز الأهلي 2-1.

وفي الثالثة سجل مصطفى العش خلال مباراة غزل المحلة في الجولة الـ 23، وانتهت بفوز الأحمر 3-0.

وهذا هو الهدف العكسي الخامس عشر في الموسم الحالي من الدوري، والأول من حرس الحدود.

وبذلك بات الأهلي الأكثر استفادة من الأهداف العكسية في هذا الموسم، يليه البنك الأهلي بـ 3 أهداف.

أما أكثر فريق سجل في مرماه حتى الآن هو المصري (هدفين).

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بدري بدري 🦅💥 الأهلي يسجل الهدف الأول في مرمى حرس الحدود بخطأ من المدافع بن والي #ONTime_Sports pic.twitter.com/k9LvkVj5qc — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 22, 2023

ويحتاج حرس الحدود لتحقيق الفوز، لتفادي إعلان هبوطه رسميا بنهاية المباراة.