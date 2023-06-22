باتشيكو: توقعت صعوبة مواجهة الاتحاد.. وبيراميدز كان الأخطر من البداية للنهاية

الخميس، 22 يونيو 2023 - 22:05

كتب : FilGoal

باتشيكو

أوضح البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز أنه توقع صعوبة مواجهة الاتحاد في كأس مصر نظرا لقوة المنافس.

وانتصر بيراميدز على الاتحاد بنتيجة 1-0 بهدف قاتل في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع. (طالع التفاصيل)

وقال باتشيكو: "المباراة كانت قوية وكلا الفريقين قدما مواجهة قوية ونجح في النهاية بيراميدز في استغلال الخطأ الدفاعي والتسجيل من ضربة رأس".

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وأضاف "اللاعبون نجحوا في حرمان المنافس من التسجيل، والعودة في نتيجة اللقاء، وبالتالي تحقق الفوز".

وأشاد البرتغالي قائلا: "أوجه لتحية للاعبي الفريق على مستواهم وإصرارهم من أجل تحقيق الفوز حتى اللحظة الأخيرة".

وأتم "بيراميدز من أول دقيقة كان الأخطر وصاحب الفرص الأكبر وفي النهاية فاز بالمباراة واستحق الانتصار والتأهل للدور المقبل".

وتفوق بيراميدز الموسم الجاري في 3 مواجهات ضد الاتحاد حيث فاز 3-0 و2-1 في الدوري بالإضافة للكأس.

وحقق بيراميدز فوزه الثامن على التوالي في جميع المسابقات، فيما تغيب الانتصارات على زعيم الثغر للمباراة السادسة على التوالي.

وسيلتقي بيراميدز في ربع النهائي مع الفائز من مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش.

وأصبح بيراميدز ثاني المتأهلين لربع النهائي بعد إنبي الذي تفوق على فيوتشر.

بيراميدز جايمي باتشيكو الاتحاد
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