بيراميدز يخطف بطاقة التأهل لربع نهائي كأس مصر من الاتحاد في +96

خطف بيراميدز فوزا قاتلا في +96 ضد الاتحاد في ثمن نهائي كأس مصر بالفوز بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على استاد الإسكندرية.

هدف اللقاء الوحيد سجله فخر الدين بن يوسف.

وتفوق بيراميدز الموسم الجاري في 3 مواجهات ضد الاتحاد حيث فاز 3-0 و2-1 في الدوري بالإضافة للكأس.

وحقق بيراميدز فوزه الثامن على التوالي في جميع المسابقات، فيما تغيب الانتصارات على زعيم الثغر للمباراة السادسة على التوالي.

وسيلتقي بيراميدز في ربع النهائي مع الفائز من مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش.

وأصبح بيراميدز ثاني المتأهلين لربع النهائي بعد إنبي الذي تفوق على فيوتشر.

التشكيل

قاد الأنجولي أجوستينيو مابولولو هجوم الاتحاد.

فيما قاد الجنوب إفريقي فاخري لاكاي هجوم بيراميدز وجاوره مصطفى فتحي وإسلام عيسى.

وصف المباراة

بدأت المباراة سريعة بتسديدة قوية من خالد الغندور تصدى لها أحمد الشناوي في الدقيقة الثالثة.

في الدقيقة 18 أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه مورو ساليفو لاعب وسط الاتحاد بعد تدخل قوي ضد بلاتي توريه.

سيطر بيراميدز على الكرة لكن دون خطورة محققة حتى منتصف المباراة.

وفي الدقيقة 34 تحصل علي جبر على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي ضد أحمد عادل.

في الدقيقة 40 توغل مصطفى فتحي من الجهة اليمنى صوب مرمى المهدي سليمان بمهارة فردية وسدد كرة ارتطمت بالقائم الأيمن.

في الشوط الثاني تألق محمود علاء وتصدى لتسديدة فاخري لاكاي قبل أن تسكن الشباك ثم تبعها بالتصدي لتسديدة أخرى من بلاتي توريه ثم شتت الكرة بعيدا عن مرمى الاتحاد في الدقيقة 66.

شارك فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 68 بدلا من لاكاي.

وكاد مصطفى فتحي أن يسجل هدف التقدم بتسديدة ضعيفة في يد الحارس بعد مراوغة محمود علاء في الدقيقة 76.

الدقائق الأخيرة شهدت تغييرات عديدة بين الفريقين.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع أرسل محمد الشيبي عرضية من ركلة ركنية ارتقى لها فخر الدين برأسية مودعا الكرة في الشباك مسجلا هدفا قاتلا والفوز باللقاء.