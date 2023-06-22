تيليجراف: ضمانات كتابية.. ما علاقة صندوق الاستثمار السعودي بملكية تشيلسي؟

الخميس، 22 يونيو 2023 - 20:37

كتب : FilGoal

تود بويلي مالك تشيلسي

طلبت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" من ملاك نادي تشيلسي تأكيدات كتابية على عدم وجود علاقة بين صندوق الاستثمار السعودي، واستحواذ تود بويلي وشركة "كليرليك كابيتال" على النادي اللندني.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة تيليجراف الإنجليزية، حيث خضع عرض الاستحواذ على تشيلسي في مايو 2022 لتحقيقات جادة بشأن مصالح السعودية الاقتصادية في نادي تشيلسي، من خلال الصندوق الذي استحوذ بالفعل على نيوكاسل يونايتد.

ذلك الأمر انتهى هناك، ولكن الاهتمام المتكرر من أندية الدوري السعودي بلاعبي تشيلسي تحديدا هو ما أعاد إثارة هذه المسألة.

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وأوضحت "تيليجراف" أن رابطة الدوري الإنجليزي قد حرصت على ضمان عدم وجود أي تضارب مصالح يؤثر على المسابقة.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن صندوق الاستثمار السعودي لديه استثمارات في مجموعة "كليرليك"، وهي ما كانت موضع التحقيق في العام الماضي.

وأكد تود بويلي و"كليرليك" عدم وجود أي علاقة بين صندوق الاستثمار وبين هيكلة الاستحواذ على تشيلسي، كما تم تقديم ضمانات أكثر على عدم إمكانية وجود أي تدخل مستقبلي للصندوق.

وعاش تشيلسي موسمه الأول بصورة كارثية تحت الإدارة الجديدة، حيث أنهى الدوري في المركز الثاني عشر بعد إنفاق مهول على صفقات الصيف والشتاء.

الدوري الإنجليزي تشيلسي تود بويلي صندوق الاستثمار السعودي
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