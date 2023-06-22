3 مواجهات منتظرة لـ الزمالك.. إعلان جميع مواعيد البطولة العربية 2023

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم مواعيد مباريات البطولة العربية 2023 والتي تُعرف بمسمى كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وتبدأ البطولة من مرحلة المجموعات للبطولة في الفترة بين 27 يوليو وحتى 12 أغسطس في المملكة العربية السعودية في مدن أبها والباحة والطائف.

وكان من المقرر أن تقام مرحلة المجموعات للبطولة في الفترة بدءا من 20 يوليو، لكن تأجلت الانطلاقة بسبب عدم انتهاء المرحلة التأهيلية. (طالع التفاصيل)

وحُسمت جميع المقاعد من الأدوار التمهيدية عدا مباراة الهلال السوداني والصفاقسي التونسي إذ لم تقم مباراتي الذهاب والإياب بعد.

وستقام مباراتي الذهاب والإياب بين الفريقين يومي 4 و7 يوليو المقبل.

وإليكم مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات:

الزمالك × الاتحاد المنستيري التونسي – 28 يوليو – ملعب مدينة الملك فهد بالطائف – السادسة مساءً

الزمالك × الشباب السعودي – 31 يوليو – ملعب مدينة الملك فهد بالطائف – السادسة مساءً

الزمالك × النصر السعودي – 3 أغسطس - ملعب مدينة الملك فهد بالطائف – السادسة مساءً

مواجهة رفاق رونالدو ستكون في الختام. 🔥🔥 إليكم جدول مباريات الزمالك في العربية 2023 والتي تُعرف بمسمى كأس الملك سلمان للأندية الأبطال. 📋⚪🏹 pic.twitter.com/K1w6fb4M2G — FilGoal (@FilGoal) June 22, 2023

جدول مواعيد البطولة:

الجولة الأولى للمجموعات: 27 و28 يوليو

الجولة الثانية للمجموعات: 30 و31 يوليو

الجولة الثالثة للمجموعات: 2 و3 أغسطس

مباريات ربع النهائي: 5 و6 أغسطس

مباريات نصف النهائي: 9 أغسطس

موعد المباراة النهائية: 12 أغسطس

وتأهلت أندية الوحدة الإماراتي والشباب السعودي وأهلي طرابلس الليبي والاتحاد المنستيري التونسي والكويت الكويتي لدور المجموعات.

واكتملت بالفعل 3 مجموعات في البطولة العربية، حيث تضم الثانية السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

وتضم الثالثة كل من الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي والنصر والشباب من السعودية.

وفي المجموعة الرابعة يتواجد شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

فيما تنتظر المجموعة الأولى التي تضم كل من الترجي التونسي واتحاد جدة والشرطة العراقي الفائز بالبطاقة الأخيرة بين الصفاقسي والهلال.

جوائز الأندية المشاركة

المركز الأول: 6 مليون دولار

المركز الثاني: 2.5 مليون دولار

نصف النهائي: 200 ألف دولار

ربع النهائي: 150 ألف دولار

دور المجموعات النهائي: 100 ألف دولار

دور المجموعات: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر

الدورين الأول والثاني: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه