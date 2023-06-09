مصدر من الاتحاد العربي يكشف عبر في الجول الموعد الجديد لافتتاح البطولة العربية

الجمعة، 09 يونيو 2023 - 17:54

كتب : هاني العوضي

البطولة العربية 2023

كشف مصدر من الاتحاد العربي حقيقة تأجيل انطلاق البطولة العربية 2023 والتي تُعرف بمسمى كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وكان من المقرر أن تقام مرحلة المجموعات للبطولة في الفترة بين 20 يوليو وحتى 5 أغسطس في المملكة العربية السعودية في مدن أبها والباحة والطائف.

وقال مصدر من الاتحاد العربي لـ FilGoal.com: "تأجيل افتتاح البطولة العربية لأسبوع، لتبدأ يوم 27 يوليو المقبل بدلا من 20".

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وأوضح "هناك مجموعة لم تكتمل بعد بسبب تأجيل مباراة الصفاقسي التونسي والهلال السوداني، وعقب حسم المتأهل سنعلن المواعيد النهائية للمسابقة".

وفي حال بدأت البطولة يوم 27 يوليو ستنتهي في 12 أغسطس بدلا من 5 من الشهر ذاته.

وهو ما كشفه مصدر من الاتحاد العربي لـ FilGoal.com في وقت سابق. (طالع النفاصيل)

وحُسمت جميع المقاعد من الأدوار التمهيدية عدا مباراة الهلال السوداني والصفاقسي التونسي إذ لم تقم مباراتي الذهاب والإياب بعد.

وتأهلت أندية الوحدة الإماراتي والشباب السعودي وأهلي طرابلس الليبي والاتحاد المنستيري التونسي والكويت الكويتي لدور المجموعات.

واكتملت بالفعل 3 مجموعات في البطولة العربية، حيث تضم الثانية السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

وتضم الثالثة كل من الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي والنصر والشباب من السعودية.

وفي المجموعة الرابعة يتواجد شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

فيما تنتظر المجموعة الأولى التي تضم كل من الترجي التونسي واتحاد جدة والشرطة العراقي الفائز بالبطاقة الأخيرة بين الصفاقسي والهلال.

جوائز الأندية المشاركة

المركز الأول: 6 مليون دولار

المركز الثاني: 2.5 مليون دولار

نصف النهائي: 200 ألف دولار

ربع النهائي: 150 ألف دولار

دور المجموعات النهائي: 100 ألف دولار

دور المجموعات: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر

الدورين الأول والثاني: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه

البطولة العربية كأس الملك سلمان للأندية الأبطال
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